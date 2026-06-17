Luisa María Alcalde responde a críticas tras el arranque del Mundial en México

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, enfocó la tercera edición de la conferencia Derecho de Réplica a refutar las críticas y acusaciones negativas sobre el arranque del Mundial en México.

En un primer punto, negó que la joven ganadora del boleto para acudir a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Yolett Cervantes, no hubiera asistido a tal evento, como se aseguró en diversos espacios luego de que se difundiera una imagen en la que se observó que el asiento correspondiente estuvo vacío.

La funcionaria expuso un video en el que se observa a la joven dentro del estadio desde una de las áreas en lo alto dentro del Estadio Ciudad de México.

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Señaló que la imagen difundida en redes sociales fue sacada de contexto y sostuvo que la ganadora del concurso sí estuvo presente durante la ceremonia inaugural y el encuentro celebrado en la capital del país.

Derecho de réplica, miércoles 17 de junio 2026. Palacio Nacional https://t.co/VcyqFmYyHd — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 17, 2026

También negó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no hubiera asistido al estadio por “temor” a ser abucheada y que por eso envió a la actriz Salma Hayek en su representación.

Otras críticas abordadas fueron sobre la inasistencia de la mandataria al arranque del mundial; expuso que Donald Trump y Mark Carney tampoco asistieron, a pesar de que sus países tampoco acudieron.

La funcionaria también negó que los indicadores turísticos hayan mostrado un escenario negativo, aún con la llegada del Mundial. Aseguró que la actividad económica relacionada con el torneo ha dejado resultados positivos para la Ciudad de México y otros puntos del país que forman parte de la justa deportiva.

En ese sentido, presentó cifras sobre ocupación hotelera, llegada de visitantes y derrama económica registradas durante los primeros días del certamen, con las que buscó desmentir versiones sobre una supuesta baja afluencia de aficionados.

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MSL