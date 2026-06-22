INACIPE cumple 50 años; Ernestina Godoy llama a fortalecer investigaciones y justicia

Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República y presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), encabezó la ceremonia por el 50 aniversario de esa casa académica y llamó a que su trabajo fortalezca investigaciones, carpetas, peritajes y confianza social.

Durante su mensaje, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) colocó a las víctimas como eje de la procuración de justicia. “La justicia es un derecho, no un privilegio”, expresó ante autoridades federales, representantes judiciales, comunidad académica, estudiantes, egresados e integrantes del gabinete de seguridad.

México, sostuvo Godoy, enfrenta desafíos como delincuencia organizada, ciberdelincuencia y violencia de género, por lo que requiere servidores públicos profesionales y éticos. “Queremos una fiscalía que investigue con rigor científico pero con calidad humana”, afirmó en el auditorio Alfonso Quiroz Cuarón.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, acudió al acto y reconoció la historia del instituto. “La paz es fruto de la justicia”, señaló al relacionar la estrategia de seguridad con coordinación, inteligencia y atención a las causas.

La fiscal general @ErnestinaGodoy_ encabezó el 50 aniversario del @INACIPE, donde mencionó: “Celebramos mucho más que una efeméride. Celebramos una trayectoria, una vocación de servicio, una comunidad académica y una institución que ha acompañado, desde el conocimiento, la… pic.twitter.com/n9MWknY6ct — FGR México (@FGRMexico) June 22, 2026

Desde la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Guerrero Villegas, destacó el convenio firmado el 27 de marzo para proyectos sobre política criminal y prevención de violencias. También subrayó que Godoy “hace historia como la primera mujer en presidir la Junta de Gobierno del INACIPE”.

El rector del instituto, Jorge Nader Kuri, recordó que la institución cumple cinco décadas desde el proyecto impulsado por Sergio García Ramírez y una generación fundadora en la que destacó Luis Rodríguez Manzanera. También mencionó la etapa de 1993, marcada por la derogación formal del decreto de creación, y la reinstalación de 1996 por impulso de Moisés Moreno Hernández.

Al tomar la palabra, el investigador emérito y fundador del INACIPE, Luis Rodríguez Manzanera, ubicó el origen del proyecto en los cambios penales de los años setenta y en los estudios de criminalística y criminología que Alfonso Quiroz Cuarón propuso en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1966. “Quiero que mis palabras sean un homenaje a quienes fundaron el INACIPE”, dijo.

Representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del sector científico anunciaron nuevos vínculos con el instituto. José Hernández Hernández, secretario general de la Presidencia de la Corte, informó que en próximos días suscribirán un convenio para conectar al INACIPE con la Escuela Nacional de Formación Judicial.

50 años formando a quienes fortalecen la justicia en México. Tuvimos el honor de participar en la conmemoración del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, una institución que durante cinco décadas ha contribuido a la formación, especialización e investigación… pic.twitter.com/DwhX2K2yAp — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) June 22, 2026

Por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la licenciada Marcela Figueroa Franco anunció que la cuarta edición de la Escuela de Mandos tendrá como sede el INACIPE, como parte de una iniciativa de la Presidenta y del gabinete federal para homologar la capacitación de quienes conducen tareas policiales.

Rosario Novoa Peniche, titular del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera de la FGR, apuntó que la procuración de justicia requiere personal capacitado, estabilidad y reglas claras de ingreso, permanencia y ascenso.

Con la presentación de la nueva imagen institucional, la entrega de la toga académica a Godoy y la develación de una placa conmemorativa, el INACIPE cerró el acto por su aniversario. Nader afirmó que el instituto llega a sus 50 años como “una casa viva”, con independencia académica dentro de la Ley de la Fiscalía General de la República de 2021.

Con orgullo celebramos 50 años de historia y pasión por las ciencias penales. Cinco décadas de compromiso inquebrantable que hoy se proyectan hacia el futuro.

Nos renovamos para seguir liderando el camino: conozca nuestra nueva identidad institucional. pic.twitter.com/eO8DNCsjFR — INACIPE (@INACIPE) June 22, 2026

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