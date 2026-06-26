Roberto Lazzeri inicia actividades en Washington con agenda marcada por fentanilo, armas y T-MEC

Seguridad, comercio y la justa internacional de futbol marcaron el primer mensaje público de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México en Estados Unidos, tras su llegada a Washington en una etapa clave para la relación bilateral.

Con la entrega de sus documentos diplomáticos a Monica Crowley, jefa de protocolo del Departamento de Estado, el nuevo embajador abrió formalmente su etapa en Washington y perfiló los temas de su agenda inmediata. En su mensaje, describió la relación bilateral como una “densidad histórica” que requiere cooperación constante por su escala económica, social y humana.

Esa ruta diplomática tendrá uno de sus primeros puntos de prueba el 1 de julio, cuando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entre al proceso de revisión previsto para el acuerdo comercial. Lazzeri colocó ese tema entre sus prioridades, junto con la protección de la comunidad mexicana y la prosperidad compartida en América del Norte.

Antes de que ese frente comercial avance en el calendario bilateral, el embajador tuvo su primer acto público en Washington. Acudió a una ceremonia que Donald Trump encabezó en el National Mall, donde el presidente estadounidense inauguró las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de su país.

Hoy entregué copia de mis cartas credenciales a @MonicaCrowley, jefa de protocolo en el Departamento de Estado (@StateDept), uno de los centros de gravedad de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.



La densidad histórica de nuestra relación, su escala económica y su… pic.twitter.com/YUDAy5W5A2 — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) June 24, 2026

Desde sus redes sociales, el representante mexicano retomó uno de los datos mencionados por Trump durante la ceremonia. El mandatario habló de una reducción del 66 por ciento en el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

El embajador vinculó esa cifra con el trabajo conjunto entre ambos gobiernos, y aseguró que “refleja el compromiso y la estrecha cooperación en seguridad”. El consul atribuyó esa coordinación al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lazzeri también vinculó la cooperación bilateral con una baja de 35 por ciento en las muertes por sobredosis en Estados Unidos y con el aseguramiento de cerca de 30 mil armas de fuego durante la actual administración federal.

El nuevo embajador también colocó al Mundial 2026 dentro de la agenda bilateral, al destacar el papel de México en seguridad, conectividad y turismo durante el torneo que se disputa en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Otro dato económico quedó ligado al campeonato. Lazzeri habló de una derrama superior a 18 mil millones de pesos, una ocupación hotelera cercana al 95 por ciento en las ciudades sede y un aumento de 5 por ciento en el turismo asociado con la justa deportiva.

Hoy conocí a quienes, con dedicación y talento, hacen posible el trabajo cotidiano de representar, defender los intereses y proyectar lo mejor de México en EUA: el equipo de la @EmbamexEUA, nuestra Sección Consular (@ConsulmexWas) y el Instituto Cultural Mexicano (@MexCultureDC).… pic.twitter.com/Qs93Ryfp1s — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) June 26, 2026

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LMCT