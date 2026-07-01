Esposa de Víctor Rodríguez presenta denuncia por violencia familiar ante Fiscalía de CDMX

María Felicia Jiménez Lavie, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, presentó una denuncia formal por el delito de violencia familiar ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), mientras que autoridades de Morelos confirmaron que le fueron otorgadas medidas de protección.

La denuncia fue interpuesta de manera formal ante la Fiscalía capitalina, mientras que la Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abierta una carpeta de investigación debido a que los hechos denunciados presuntamente ocurrieron en un domicilio ubicado en esa entidad.

La Fiscalía de Morelos informó que, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, se otorgaron medidas de protección a María Felicia Jiménez, además de brindarle acompañamiento institucional y dar seguimiento al caso en coordinación con otras autoridades.

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🚨#MORELOS | Dictan medidas de protección a esposa de exdirector de PEMEX



La Fiscalía General de Justicia de Morelos informó que fueron dictadas medidas de protección a María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de PEMEX, Víctor Rodríguez Padilla, luego de que se difundiera en… pic.twitter.com/76TuwYejuu — Azucena Uresti (@azucenau) July 2, 2026

María Felicia Jiménez dio a conocer que presentó la denuncia por violencia familiar luego de hacer públicas las presuntas agresiones que, asegura, sufrió durante su relación con Víctor Rodríguez Padilla.

El caso cobró relevancia nacional tras la difusión de un video captado por una cámara de seguridad, en el que presuntamente se observa una agresión física.

La Fiscalía de Morelos precisó que las medidas de protección permanecen vigentes con el objetivo de salvaguardar la integridad de la víctima, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Asimismo, señaló que existe coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el seguimiento de las investigaciones, conforme a las atribuciones de cada institución.

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MSL