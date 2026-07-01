Investigación en curso

Esposa de Víctor Rodríguez presenta denuncia por violencia familiar ante Fiscalía de CDMX

María Felicia Jiménez formalizó una denuncia contra Víctor Rodríguez Padilla y recibió medidas de protección por parte de las autoridades de Morelos

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex Foto: X: @azucenau
Por:
La Razón Online

María Felicia Jiménez Lavie, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, presentó una denuncia formal por el delito de violencia familiar ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), mientras que autoridades de Morelos confirmaron que le fueron otorgadas medidas de protección.

La denuncia fue interpuesta de manera formal ante la Fiscalía capitalina, mientras que la Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abierta una carpeta de investigación debido a que los hechos denunciados presuntamente ocurrieron en un domicilio ubicado en esa entidad.

La Fiscalía de Morelos informó que, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, se otorgaron medidas de protección a María Felicia Jiménez, además de brindarle acompañamiento institucional y dar seguimiento al caso en coordinación con otras autoridades.

TE RECOMENDAMOS:
Lotería Nacional celebra 75 años FCPyS UNAM con billete conmemorativo.
Sorteos

Lotería Nacional celebra 75 años FCPyS UNAM con billete conmemorativo

María Felicia Jiménez dio a conocer que presentó la denuncia por violencia familiar luego de hacer públicas las presuntas agresiones que, asegura, sufrió durante su relación con Víctor Rodríguez Padilla.

El caso cobró relevancia nacional tras la difusión de un video captado por una cámara de seguridad, en el que presuntamente se observa una agresión física.

La Fiscalía de Morelos precisó que las medidas de protección permanecen vigentes con el objetivo de salvaguardar la integridad de la víctima, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Asimismo, señaló que existe coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el seguimiento de las investigaciones, conforme a las atribuciones de cada institución.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
México envía ayuda y 140 rescatistas a Venezuela.
Traslada a 140 rescatistas

México envía vuelo de Viva Aerobus con ayuda y 140 rescatistas a Venezuela; avión parte desde el AIFA


Google Reviews