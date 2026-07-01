Sheinbaum celebra triunfo de la Selección Mexicana: ‘Fue un juego de primerísima’

El pase de la Selección Mexicana a la fase de octavos en la Copa del Mundo 2026 fue celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien comentó que el juego dado por el cuadro tricolor fue “de primerísima”.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria consideró que el equipo mexicano mostró un profesionalismo sobre la cancha que hace que todos los mexicanos sientan orgullo por él.

“Felicidades a la Selección, porque la verdad fue un gran juego de primerísima. Hay a quien le gusta decir: ‘y si hubieran hecho esto y si hubieran hecho aquello’, pero dieron todo en la cancha y con un profesionalismo excepcional. Y es un orgullo para todas y todos los mexicanos”, comentó.

TE RECOMENDAMOS: Modifican la conducta social Emociones futboleras pueden dañar la salud

🇲🇽⚽ La Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana tras vencer a Ecuador y destacó que los jugadores “dieron todo en la cancha” con un profesionalismo excepcional. También llamó a la afición a celebrar con responsabilidad.#ClaudiaSheinbaum #México #Futbol pic.twitter.com/UtzD13CONj — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

Recordó lo dicho al arranque de la justa deportiva, en cuando a que aquél que no quiera al país le irá mal.

“En el primer triunfo de la selección yo dije, ‘Es que al que no quiera México le va a ir mal. De dentro y de fuera porque nuestro país es algo extraordinario’ Y algo muy bonito es el orgullo de ser mexicanos”, dijo.

Remarcó un llamado a que los mexicanos no se sobajen ante nadie y que se mantenga el recuerdo de lo que ha significado la historia que se ha construido.

“El no sentirnos menos que nadie, al contrario. El poner al frente nuestra historia, nuestros valores, la manera en que convivimos, la manera en que recibimos al mundo entero. Entonces es un orgullo muy grande y es una alegría para todas y todos los mexicanos. A algunos no les gustará, pero serán los menos. La gran mayoría estamos muy contentos, alegres, felices y esperando otro triunfo de la selección”, comentó.

Asimismo, destacó el ánimo mostrado por la población, a la cual resaltó por haberse convertido en la principal autora de la mejor campaña para el país hacia el exterior, ya que se dijo confiada en que "muchos turistas quedarán con ganas de volver México”, dijo.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT