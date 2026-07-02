México, principal origen del fentanilo, advierten

MICHAEL J. Krol, director adjunto de Operaciones Nacionales de Investigaciones de Seguridad Nacional estadounidense, ante la Cámara de Representantes, el martes

Los cárteles mexicanos ya no miran sólo hacia la frontera sur de Estados Unidos. Autoridades de seguridad de ese país advirtieron que las organizaciones criminales ajustan sus rutas y exploran nuevos corredores en Canadá, pese a que México es el principal punto de origen del fentanilo que llega al mercado estadounidense.

Durante una audiencia conjunta organizada por los subcomités de Seguridad y Control Fronterizo y de Contraterrorismo e Inteligencia de la Cámara de Representantes, funcionarios federales señalaron que los grupos delictivos aprovechan vulnerabilidades donde las encuentran, incluso en la frontera con Canadá.

El Tip: El embajador de EU advirtió que, quienes se benefician de cualquier actividad delictiva, rendirán cuentas.

Al comparecer ante legisladores, Jason Schneider, jefe interino adjunto de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, afirmó que “los traficantes y las organizaciones criminales adaptan constantemente sus métodos en respuesta a nuestra postura de aplicación de la ley”.

“Son los mismos cárteles que distribuyen este veneno en Estados Unidos y hacen lo mismo en Canadá. Harán cualquier cosa para ganar dinero”, afirmó el mando estadounidense al responder sobre el flujo de fentanilo y precursores químicos.

MICHAEL J. Krol, director adjunto de Operaciones Nacionales de Investigaciones de Seguridad Nacional estadounidense, ante la Cámara de Representantes, el martes ı Foto: Captura de video

El funcionario reportó que, en el año fiscal 2024, las detenciones en la frontera con Canadá superaron las 23 mil personas. Informó la captura de 33 integrantes de pandillas y cárteles, entre ellos miembros de diversos grupos criminales hispanos.

Por su parte, Michael J. Krol, director adjunto de Operaciones Nacionales de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), detalló que “la información muestra que el fentanilo producido en Canadá permanece relativamente bajo en comparación con las fuentes mexicanas”.

La presión del gobierno de Trump también alcanza el tráfico de armas. HSI inició 70 investigaciones con conexión canadiense durante el último año y medio, con un saldo de más de 400 armas, 50 mil cartuchos, decenas de detenciones y acusaciones formales. Para Michael J. Krol, esas redes abastecen a grupos violentos en ambos lados de la frontera.

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LMCT