PAN pide reforzar seguridad rumbo al partido del domingo tras alerta de viaje del Reino Unido

El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, exigió a los gobiernos federal y de la Ciudad de México reforzar las medidas de seguridad y protección civil de cara al partido de este domingo, luego de la muerte de cuatro personas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana y de la actualización de una alerta de viaje emitida por el Reino Unido para quienes visitan México.

El legislador panista afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no deben minimizar las advertencias internacionales sobre las condiciones de seguridad en el país y, en cambio, concentrarse en garantizar la tranquilidad tanto de los aficionados como de los turistas extranjeros que participan en las actividades relacionadas con el Mundial.

“Lo que más nos ocupa en este momento es darle seguridad a las personas aficionadas, pero no descuidar al turismo internacional que ha llegado al país, que busca el goce y disfrute de nuestras atracciones”, expresó.

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Sánchez Rodríguez consideró necesario reestructurar la organización y fortalecer los protocolos de Protección Civil ante la concentración masiva de personas, que podría alcanzar hasta un millón de asistentes en los festejos previstos para este fin de semana.

Asimismo, manifestó su preocupación por el contenido de la alerta emitida por el Reino Unido, la cual advierte a sus ciudadanos sobre riesgos como el robo de teléfonos celulares y la posible venta de bebidas adulteradas en México.

El diputado sostuvo que no se trata del primer país que emite recomendaciones de precaución para viajar a territorio mexicano y recordó que anteriormente gobiernos como España y Estados Unidos también han emitido advertencias relacionadas con la seguridad.

“No se equivoque, presidenta; nuestro país no es un lugar seguro por muchas razones, como las ejecuciones a plena luz del día, las extorsiones y el cobro de piso criminal en distintos destinos turísticos”, declaró.

El legislador solicitó al Gobierno de México tomar con seriedad las alertas internacionales y fortalecer las políticas públicas orientadas a recuperar la confianza de la comunidad internacional y proteger la imagen del país durante la celebración del Mundial.

Por su parte, la diputada local del PAN, Claudia Pérez Romero, llamó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a cumplir con el compromiso de garantizar festejos seguros y mejorar los protocolos para el control de multitudes en eventos masivos realizados sobre Paseo de la Reforma.

La legisladora también cuestionó la actuación del Gobierno capitalino frente a otros conflictos sociales, al señalar que las autoridades han respondido con el uso de la fuerza en manifestaciones de colectivos de madres buscadoras, por lo que consideró que existe una falta de capacidad para atender tanto la seguridad como las demandas ciudadanas.

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FGR