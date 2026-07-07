Morena exige postura de Congreso de la Unión sobre captura de ‘El Mayo’ Zambada

Morena en el Senado impulsa que el Congreso de la Unión adopte una postura institucional para exigir el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la detención y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de las interrogantes planteadas este martes por la Presidenta Claudia Sheinbaum Paro sobre una posible participación de agencias estadounidenses en el operativo.

La propuesta es de la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, quien envió cartas a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, para solicitar que el Poder Legislativo acompañe institucionalmente la exigencia del Gobierno de México y deje de manifiesto que está a favor de la cooperación internacional, pero con pleno respeto al Estado de derecho y a la soberanía nacional.

Ismael zambada García, El Mayo, tras su detención por autoridades estadounidenses en México, el 25 de julio de 2024. Foto›Cuartoscuro

La legisladora sostuvo que la intención no es generar un conflicto diplomático ni defender a personas vinculadas con la delincuencia organizada.

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“No se trata de prejuzgar ni de construir un conflicto diplomático. Tampoco de defender a persona alguna vinculada con actividades criminales porque nuestro movimiento ha sido claro: no hay protección ni complicidad con la delincuencia”, afirmó.

Añadió que el objetivo es “conocer la verdad, respetar el derecho, salvaguardar la soberanía y garantizar que la cooperación internacional ocurra conforme a los acuerdos y mecanismos institucionales establecidos”.

Senadora pide mecanismos de diplomacia parlamentaria

Chavira de la Rosa propuso que tanto la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado como la Primera Comisión de la Comisión Permanente valoren acompañar institucionalmente el esclarecimiento de estos hechos .

Asimismo, planteó fortalecer la comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y abrir un espacio de diálogo con las contrapartes legislativas de Estados Unidos mediante los mecanismos de diplomacia parlamentaria.

La senadora aseguró que la confianza entre ambos países no se debilita cuando se formulan preguntas legítimas, sino que se fortalece cuando existen respuestas claras y voluntad de esclarecer los hechos.

También afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una relación “firme, responsable y respetuosa” con el gobierno de Estados Unidos, basada en la coordinación, la cooperación y el respeto irrestricto a la soberanía nacional.

“Desde el Senado de la República debemos contribuir a fortalecer esa política de Estado y acompañar, desde nuestras facultades constitucionales, los esfuerzos para construir una relación bilateral transparente, eficaz y respetuosa”, expresó.

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cehr