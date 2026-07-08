Indagan a Los Chapitos por huachicol de agua

Existe una investigación en curso relacionada con la célula criminal de Los Chapitos, por su presunta participación en tomas clandestinas con las que se limita y lucra con la disponibilidad de agua en Sinaloa, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que está a cargo de la indagatoria y sostuvo que actuarán si las indagatorias acreditan la participación de integrantes de esa facción del Cártel de Sinaloa en el control de los servicios de agua en la entidad.

Explicó que se ha recibido información sobre estos hechos, pero se requieren denuncias formales y elementos suficientes que permitan identificar a los responsables. “Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Descarta desgaste interno Zaira Cedillo ve fortaleza de la 4T hacia 2027 en el Edomex

16 estados han documentado denuncias por este delito

El funcionario federal contrastó ese caso con denuncias recibidas en el estado de Durango por extorsión, las cuales, dijo, permitieron una intervención inmediata por parte de las autoridades.

En días recientes, diversos medios y agrupaciones al norte del país comenzaron a reportar sobre el asedio criminal que productores en Sinaloa padecen desde hace varios meses, el cual consiste en verse obligados a ceder en el pago de extorsiones y otros amagos delincuenciales para que criminales, asociados al Cártel de Sinaloa, no les corten el agua, debido a que este cártel consiguió intervenir en las redes de suministro.

Incluso los productores han señalado que los grupos criminales ya están coludidos con quienes conducen los distritos de riego y, a partir de este hecho, también tienen acceso a información personal sobre cada agricultor.

Además del control que ejercen sobre el recurso hídrico, se les acusa de incursionar también con cobros de piso sobre las parcelas de cultivo.

Te puede interesar:

- Pide El Mayo prisión médica para cadena perpetua; México: su captura fue injerencia

- Trump-Infantino: escándalo tras enjuague estéril

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR