Sheinbaum y Esteban Villegas supervisan Presa Tunal II; ‘Durango es su casa’, le dice gobernador

Esteban Villegas afirmó a Claudia Sheinbaum que Durango es su casa durante la revisión de la Presa Tunal II.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Esteban Villegas Villarreal supervisaron los trabajos de construcción de la Presa Tunal II, acompañados por el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, para constatar el avance de una obra estratégica que garantizará el abasto de agua potable para las familias duranguenses durante los próximos 50 años y contribuirá al desarrollo de la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Esteban Villegas hicieron un llamado a la unidad nacional. ı Foto: Presidencia / Gobierno Durango

Durante el encuentro, el gobernador Esteban Villegas expresó su respaldo a la mandataria federal y destacó la importancia del trabajo conjunto:

“Sea usted siempre bienvenida presidenta, en Durango tiene amigos, en Durango tiene amigo gobernador, amigo que tiende la mano y siempre será muy bien recibida en Durango. En Durango véalo como su casa, véalo como uno más de usted misma, es una extensión de su gobierno y desde aquí para que lo escuchen en todos lados: habrá mucha gente que nos quiera ver divididos, pero ahorita México requiere de unidad, ahorita México requiere de una sola voz, ahorita México está enfrentando procesos que requieren que la presidenta tenga todo el apoyo de todos los mexicanos”.

Durante la jornada de supervisión se informó que la construcción de la Presa Tunal II continúa avanzando. Actualmente se realizan trabajos en plataformas, plantas de concreto, almacenes de agregados, bancos de materiales, caminos de acceso y construcción, así como en campamentos y oficinas ejecutivas.

La Presa Tunal II representa una inversión de 5 mil 913 millones de pesos y garantizará el suministro de agua potable para 340 mil habitantes, al sustituir la extracción de 1,500 litros por segundo de agua subterránea. Durante su construcción generará 4 mil 200 empleos directos e indirectos. De acuerdo con la información técnica presentada, contará con una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos y una cortina de 98 metros de altura.

Autoridades supervisaron la obra de la Presa Tunal II, proyecto que requiere 5 mil 913 millones de pesos. ı Foto: Presidencia / Gobierno Durango

Este mega proyecto forma parte de un sistema integral que incluye una planta de bombeo, una línea de conducción y una planta potabilizadora, infraestructura que garantizará un suministro más seguro y eficiente para la ciudad de Durango.

Con esta supervisión, Claudia Sheinbaum y Esteban Villegas refrendaron el compromiso de seguir trabajando coordinadamente para hacer realidad la Presa Tunal II, obra que garantiza agua para las próximas generaciones y reafirma la cooperación institucional entre la Federación y el estado de Durango.

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