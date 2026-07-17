Semar cancela alerta de tsunami en el Pacífico mexicano, tras sismo magnitud 7.4 cerca de Chiapas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que canceló la alerta de tsunami activada para el Pacífico mexicano después del sismo magnitud 7.4 con epicentro localizado al suroeste de Chiapas que se registró la mañana de este viernes.
A través de un mensaje en X, la Semar destacó que, después de un análisis de información y observaciones del nivel del mar seguido del movimiento telúrico, no se reportaron variaciones significativas, por lo que se descarta la alerta de tsunami que más temprano se había emitido.
“Con base a la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, no se esperan variaciones significativas”, se lee en el mensaje de Semar.
Resultados del Tris de hoy 17 de julio del 2026. Ve aquí los números ganadores
“Por ello, queda cancelada la Alerta de Tsunami para el Pacífico mexicano, emitida tras el sismo de magnitud 7.4 registrado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas”, abundó la Marina.
La Secretaría aseguró que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del mar, para evitar posibles riesgos.
Más temprano, el titular de la Semar, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, advirtió que, debido al movimiento telúrico, había una posibilidad de que aumentara el nivel del mar en las playas del Pacífico, por lo que pidió a la ciudadanía evitar acercarse.
Van 60 réplicas del sismo con epicentro al suroeste de Chiapas
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, al corte de las 11:00 horas de este viernes, se han registrado al menos 60 réplicas del sismo magnitud 7.2 que ocurrió durante la mañana, con epicentro al suroeste de Chiapas.
Así lo informó la CNPC a través de una breve publicación en redes sociales, en la que, además, dio recomendaciones a los residentes de los estados afectados por el movimiento telúrico.
“Hasta las 11:00h de hoy, se han presentando 60 réplicas del #Sismo magnitud 7.4, ocurrido a las 08:48:38 horas, con epicentro a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas”, escribió CNPC en X.
En este sentido, la Coordinación pidió a quienes viven en Chiapas y Tabasco, los estados donde mayor fue la percepción del sismo, seguir las recomendaciones que se transcriben a continuación:
- Revisa si tu vivienda presenta daños
- Mantente atento a posibles réplicas
- Utiliza el teléfono solo para emergencias
- Infórmate únicamente a través de fuentes oficiales y sigue las indicaciones de las autoridades de Protección Civil
Sigue leyendo:
- Temblor en México HOY 17 de julio: Noticias AL MOMENTO de sismos
- Venezuela suma 4,734 fallecidos por sismos
- Detectan aparición de un volcán de lodo tras sismos en Venezuela, ¿Es peligroso? FOTOS
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am