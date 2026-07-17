Semar cancela alerta de tsunami en el Pacífico mexicano, tras sismo magnitud 7.4 cerca de Chiapas

Semar levanta alerta de tsunami en playas del Pacífico por sismo magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Chiapas.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que canceló la alerta de tsunami activada para el Pacífico mexicano después del sismo magnitud 7.4 con epicentro localizado al suroeste de Chiapas que se registró la mañana de este viernes.

A través de un mensaje en X, la Semar destacó que, después de un análisis de información y observaciones del nivel del mar seguido del movimiento telúrico, no se reportaron variaciones significativas, por lo que se descarta la alerta de tsunami que más temprano se había emitido.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

“Con base a la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, no se esperan variaciones significativas”, se lee en el mensaje de Semar.

“Por ello, queda cancelada la Alerta de Tsunami para el Pacífico mexicano, emitida tras el sismo de magnitud 7.4 registrado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas”, abundó la Marina.

#MarinaInforma



Con base a la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, no se esperan variaciones significativas. Por ello, queda cancelada la Alerta de Tsunami para el… — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 17, 2026

La Secretaría aseguró que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del mar, para evitar posibles riesgos.

Más temprano, el titular de la Semar, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, advirtió que, debido al movimiento telúrico, había una posibilidad de que aumentara el nivel del mar en las playas del Pacífico, por lo que pidió a la ciudadanía evitar acercarse.

🔴 “No hay ningún problema, no hay afectaciones graves”, mencionó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, tras el #sismo de magnitud 7.4 reportado esta mañana a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. pic.twitter.com/L1GwYHtOth — Azucena Uresti (@azucenau) July 17, 2026

Van 60 réplicas del sismo con epicentro al suroeste de Chiapas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, al corte de las 11:00 horas de este viernes, se han registrado al menos 60 réplicas del sismo magnitud 7.2 que ocurrió durante la mañana, con epicentro al suroeste de Chiapas.

Hasta las 11:00h de hoy, se han presentando 60 réplicas del #Sismo magnitud 7.4, ocurrido a las 08:48:38 horas, con epicentro a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas



✅ Revisa si tu vivienda presenta daños

✅ Mantente atento a posibles réplicas

✅ Utiliza el teléfono… pic.twitter.com/1P3iMl0c2y — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 17, 2026

Así lo informó la CNPC a través de una breve publicación en redes sociales, en la que, además, dio recomendaciones a los residentes de los estados afectados por el movimiento telúrico.

“Hasta las 11:00h de hoy, se han presentando 60 réplicas del #Sismo magnitud 7.4, ocurrido a las 08:48:38 horas, con epicentro a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas”, escribió CNPC en X.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC activó los protocolos de atención a la población tras el sismo de magnitud 7.4 en el suroeste de Chiapas.



🚨Por el momento no se reportan daños; se estableció comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para evaluar… pic.twitter.com/CIEwPZVzdz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 17, 2026

En este sentido, la Coordinación pidió a quienes viven en Chiapas y Tabasco, los estados donde mayor fue la percepción del sismo, seguir las recomendaciones que se transcriben a continuación:

Revisa si tu vivienda presenta daños

Mantente atento a posibles réplicas

Utiliza el teléfono solo para emergencias

Infórmate únicamente a través de fuentes oficiales y sigue las indicaciones de las autoridades de Protección Civil

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