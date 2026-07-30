Grupo Vidanta resalta que, por primera vez, se alinean esfuerzos con dependencias federales y estatales por tema de sargazo

Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta, resaltó este jueves durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Palacio Nacional que, por primera vez, se alinean esfuerzos entre la iniciativa privada con dependencias federales y estatales por el tema para combatir el sargazo.

El empresario reconoció la estrategia integral del Gobierno de México frente al sargazo en el Caribe Mexicano.

Iván Chávez dio importancia el esfuerzo con la comunidad científica, sustituyendo las acciones aisladas por una sola estrategia nacional.

Reconoció la efectividad del despliegue de la flota sargacera de la Secretaría de Marina y la colocación de mallas de contención para recolectar el sargazo en el mar antes de que toque tierra, previniendo daños ambientales y asegurando que las playas mexicanas sigan siendo un referente turístico internacional.

El ejecutivo de Grupo Vidanta informó que, como parte de los trabajos para atender el fenómeno, se reunió en una misma mesa a la Secretaría de Marina, dependencias federales, gobiernos estatales, científicos y empresarios, quienes compartieron conocimientos y experiencias sobre técnicas de contención y recolección del sargazo.

Grupo Vidanta aportó información sobre sus sistemas de limpieza de playas, mallas de contención y métodos para recolectar el alga en el mar.

Subrayó que éste no es un problema exclusivo de México, sino que lo enfrentan 30 países en el mundo, pero es el gobierno mexicano el que ha emprendido el mejor plan para contrarrestar su impacto.

“No es un problema de México. Es un problema de más de 30 países. Nadie lo enfrenta solo, pero gracias a usted y el trabajo que se está haciendo, hoy lo estamos enfrentando con ciencia, con técnica, con enorme pragmatismo y nos sentaron en la misma mesa a Marina, a dependencias federales, a gobiernos estatales, a científicos y empresarios”, dijo.

Sostuvo que los planes presentados por el gobierno representan una estrategia completa y una “gran decisión” del gobierno.

“Esta es la respuesta más completa que se le ha dado al sargazo en todo el mundo. Y México será, sin duda, el líder mundial en su manejo”, comentó.

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FGR