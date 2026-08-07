Luis Cárdenas anuncia su salida de MVS tras 16 años: ‘Los ciclos terminan’

El periodista Luis Cárdenas anunció que dejará la cadena de noticias MVS después de 16 años de trabajo, en donde estuvo al frente de programas como el noticiero matutino, entre otros.

Así lo informó el comunicador a través de una publicación en redes sociales, en donde remarcó que terminó su ciclo en dicha cadena, pero que continuará su labor “en otros formatos, en otros lugares y con nuevos proyectos”.

Mañana será mi último programa en @MVSNoticias.



Durante 16 años, con total libertad, esta casa me permitió aprender, crecer, hacer amigos y vivir momentos que marcaron mi historia.



Nata, de corazón, gracias por dejarme acompañarte durante un ratito de tu vida cada mañana. pic.twitter.com/ZdPfweTgnE — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 6, 2026

“Hoy mi ciclo en MVS Noticias ha terminado, y lo digo con el corazón en la mano, sin rencor, sin victimización y con mucho amor. Han sido 16 años de acompañarnos y de compartir tantas cosas juntos”, explicó Luis Cárdenas.

“Quiero seguir acompañándote en otros formatos, en otros lugares y con nuevos proyectos, pero eso sí, siempre con la misma libertad. No te vas a librar de mí tan fácil; nos vamos a volver a encontrar y seguramente muy pronto”, abundó el periodista.

Luis Cárdenas no dio más detalles de los motivos por los que deja la cadena de noticias.

¡Gracias por regalarme tu tiempo, tu atención y tu confianza!



Hoy mi ciclo en MVS Noticias ha terminado, y lo digo con el corazón en la mano, sin rencor, sin victimización y con mucho amor.



Han sido 16 años de acompañarnos y de compartir tantas cosas juntos: elecciones,… pic.twitter.com/ZCYh9aLykm — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 7, 2026

A propósito, dedicó parte de la emisión de este lunes para agradecer a sus compañeros de trabajo, con quienes compartió el espacio desde MVS.

¿Quién es Luis Cárdenas y en qué programas trabajó en MVS?

Luis Cárdenas es un periodista, analista político, locutor de radio y columnista mexicano

Luis Cárdenas estuvo en MVS Radio durante 16 años (de 2010 al 7 de agosto de 2026), tiempo en el que consolidó una de las trayectorias más longevas y constantes en la barra informativa de la emisora.

"Me llevo tu amistad, tu periodismo, tu responsabilidad social y tu sentido del humor": Susana Moscatel



🔴 Gracias @SusanaMoscatel por tantos años de conversación, aprendizaje y risas. Gracias por demostrar que el periodismo también está en la cultura, el entretenimiento y en… pic.twitter.com/wYIdzWn6jH — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 7, 2026

A lo largo de sus 16 años en la empresa, pasó por diversos formatos e itinerarios dentro de la barra programática:

Las del Estribo : Uno de sus primeros espacios en la emisora, creado en colaboración con la comunicadora Fernanda Tapia.

Informe MVS (2010) : Espacio enfocado primordialmente en el análisis y debate político.

Segunda Emisión de Noticias MVS (2011 – 2016): En enero de 2011 asumió formalmente la titularidad del noticiero vespertino/mediodía de la cadena.

Primera Emisión de MVS Noticias (2016 – 2026): En 2016 asumió la titularidad del espacio estelar matutino (de 6:00 a 10:00 AM), rol que mantuvo hasta su salida definitiva el 7 de agosto de 2026

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