Dictan prisión a apoderada de Ingemar

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, empresa relacionada con la presunta red de huachicol fiscal con la que se vincula al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

El Dato: LA MUJER fue detenida el sábado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.

Guadalupe Hernández, identificada judicialmente como Guadalupe “N”, fue detenida ayer en la Ciudad de México. Con su captura, suman nueve detenciones por el caso, incluida la del mencionado Ruffo Appel.

FGR determina que Guadalupe “N” contribuyó a actividades ilícitas

De acuerdo con la FGR en un comunicado, tras un análisis de los datos de prueba, se determinó que Guadalupe “N” intervino presuntamente en operaciones de comercio exterior en las que se reportaban volúmenes de hidrocarburos muy por debajo de las cantidades transportadas.

Guadalupe "N", apoderada legal de Ingemar, empresa vinculada a presunta red de huachicol de Ernesto Ruffo. ı Foto: FGR

La indagatoria también la relaciona con contratos para distribución de petrolíferos y trámites ante autoridades aduaneras por mercancías que presentaban irregularidades.

Como representante de Ingemar, la mujer figuraba además como la persona autorizada para firmar en diversas cuentas bancarias de la compañía, condición que, de acuerdo con la FGR, le permitió participar en la administración de recursos financieros vinculados con las supuestas actividades ilegales de la empresa.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue detenido el 16 de julio. ı Foto: Cuartoscuro

Ante instancias aduaneras, Guadalupe “N” también realizó gestiones sobre cargamentos cuyo ingreso al país presentaba inconsistencias documentales. La Fiscalía sostiene que efectuó actos dirigidos a obtener la liberación y regularización de esas mercancías.

Imputan a Guadalupe “N” delitos de contrabando y delincuencia organizada

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) le imputó los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

Manifestación afuera de la FGR de Tijuana, el lunes 20 de julio; exigen liberación de Ruffo. ı Foto: Cuartoscuro

Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que un juez de control ordenó que permanezca bajo prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur mientras se define su situación jurídica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

La #FGR obtuvo prisión preventiva contra Guadalupe “N”, por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

Esta persona fue detenida como resultado del seguimiento a las investigaciones realizadas por esta FGR para desarticular una red de… pic.twitter.com/opY0E8KWqa — FGR México (@FGRMexico) August 9, 2026

Hasta ahora, la FGR reporta nueve personas aprehendidas por este caso. Además de Hernández Hinojosa, la lista incluye a Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén y José Merino Valdés Cuervo.

Ocho de los detenidos ya enfrentan proceso penal. La situación jurídica de la apoderada de Ingemar permanece pendiente de resolución tras la solicitud de su defensa para ampliar el plazo constitucional.

Dentro del mismo expediente, las autoridades federales investigan una estructura que presuntamente introducía combustible por vía ferroviaria mediante cargamentos declarados con cantidades inferiores a las reales o bajo clasificaciones distintas para evitar el pago de impuestos.

SE ENSANCHA LA RED

Los otros ocho detenidos

ERNESTO RUFFO APPEL JOSÉ MARÍA DE LA PEÑA RAMOS JUAN HERMILO CHÁVEZ RODRÍGUEZ ADRIANA MAGALI BÁRCENAS GUILLÉN RICARDO THOMPSON NAVARRO LUIS ANTONIO BARRIENTOS JUÁREZ GUILLERMO DE LA PEÑA ROSALES JOSÉ MERINO VALDÉS CUERVO

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