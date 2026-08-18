Banco del Bienestar: ¿Cuándo depositan los pagos pendientes de las Becas Bienestar?

Este lunes se dieron a conocer las fechas de depósito para quienes sean beneficiarios o beneficiarias de alguna Beca del Bienestar y tengan una tarjeta que recientemente fue entregada.

Las y los beneficiarios de alguna de las Becas Bienestar podrá disponer de su apoyo económico próximamente, pues incluso algunas de estas tarjetas continuarán siendo entregadas durante esta semana.

Las fechas son para quienes recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar como parte de los apoyos económicos de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, la Beca Benito Juárez de educación media superior, y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior.

💳🎒 Hoy concluyen los depósitos de la #BecaRitaCetina para acompañar a las familias con hijas e hijos en primarias públicas.



Las #BecasBienestar apoyan la economía de tu familia para impulsar la educación de las y los niños. 👧🏻🧑🏻



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¿Cuándo depositan los pagos pendientes de las Becas Bienestar?

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julo León, los pagos se verán reflejados en distintos días para las y los beneficiarios, pues estos comenzarán a realizarse a partir del lunes 24 de agosto y continuarán hasta el viernes 28 de agosto.

Quienes recibirán el pago dentro de los cinco días antes mencionados únicamente serán las y los beneficiarios de las Becas Bienestar que recibieron recientemente sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Debido a que no existe una fecha específica para cada letra o programa como en ocasiones anteriores, es necesario que quienes tengan recursos pendientes de las Becas Bienestar revisen el saldo de su tarjeta entre el 24 y el 28 de agosto.

En el #BancoDelBienestar estamos listos para atenderte de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.#ElBancoDeLasYLosMexicanos pic.twitter.com/MeHOlWHQ4w — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) August 18, 2026

Por tanto, quienes podrían recibir uno o más pagos pendientes; de acuerdo con la situación particular de cada beneficiaria o beneficiario, son quienes reciben laos siguientes apoyos económicos:

Beca Rita Cetina de primaria

Beca Rita Cetina de secundaria

Beca Benito Juárez de educación media superior

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior

En cuanto a las beneficiarias y beneficiarios del segundo listado de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026, la entrega de las tarjetas continúa activa.

Estas tarjetas se entregarán del lunes 17 al viernes 21 de agosto conforme la alcalcía correspondiente en la dirección Barranca del Muerto número 24 de la colonia Guadalupe Inn en la alcaldía Álvaro Obregón, de 10:00 a 17:00 horas.

Para poder recoger la tarjeta se debe acudir con un INE o pasaporte vigente en original y copia; además, las y los estudiantes que lleguen a partir de las 15:00 horas recibirán una de las 100 fichas que se darán en caso de tener alta asistencia ese día.

Del 17 al 21 de agosto continuará la entrega de tarjetas para beneficiarias y beneficiarios del segundo listado de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026 que no la recogieron.

Sede: Barranca del Muerto #24, de 10:00 a 17:00 h. Llevar INE o pasaporte. pic.twitter.com/Xns5KMR22K — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 17, 2026

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