Tras 20 denuncias por muerte de paisanos en EU, sólo 4 fiscales responden

Las 20 denuncias presentadas por la muerte de 17 paisanos durante su detención por parte de autoridades migratorias estadounidenses apenas han recibido respuesta procedente por parte de autoridades en 3 condados, mientras que una más respaldó una hipótesis de suicidio, informó este miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las demandas fueron presentadas ante ocho fiscalías estatales y 12 fiscalías de distrito por las muertes ocurridas en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas, detalló el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

De las 20, únicamente los fiscales en los condados de Ventura, California; Cook, Illinois y Harris, Texas notificaron el inicio de una valoración de las acciones denunciadas en sus respectivos condados.

Otra respuesta remitida fue por parte del fiscal de Florida, el cual secundó la versión dada por el ICE, en cuanto a que la muerte del migrante en dicho estado fue un suicidio y no dará seguimiento al caso. Este caso se trata del joven Royer Pérez Jiménez, de 19 años, cuyo fallecimiento sucedió al interior de un centro de detención en la primera quincena de marzo.

“Por ejemplo, en el caso de Florida, nos confirmó el fiscal del estado que coincidían con la investigación que hizo ICE, que en este caso dicen que se trató de una persona que se quitó la vida y el fiscal nos dice que coincide con la investigación que hizo ICE por lo que no harán una investigación adicional”, declaró.

En tanto, los cuatro fiscales de Illinois, Texas, Florida y California, así como cuatro fiscales de los distritos de Atlanta, Chicago, Oxnard, San Bernadino acusaron de recibido y ahora se espera que emitan alguna respuesta.

Paralelamente a esto se han invertido 24 mil 788.38 dólares para la repatriación de los restos de siete connacionales.

En cuanto a la carta enviada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para expresar la inconformidad del estado mexicano por estas muertes, ya se recibió una respuesta en la que además de secundar la preocupación por los hechos, dio a conocer que transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y aseguró que mantendrá el monitoreo de las condiciones en los centros de detención.,

También hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que investiguen de manera pronta y que las autoridades responsables garanticen los derechos humanos de las víctimas y haya justicia.

“Ha habido avances respecto de las denuncias que hemos presentado, ha habido avances respecto de esta carta que enviamos al Alto Comisionado para los derechos humanos”, dijo.

Entre las acciones también se brinda asesoría legal a las familias de las víctimas, relativas a las acusaciones que también se hacen a las empresas involucradas en los centros de detención, o para sostener los litigios emprendidos.

Roberto Velasco sostuvo que se mantendrá el acercamiento con los mecanismos de derechos humanos a nivel regional, con la ONU y con la presencia de la red consular en los centros de detención.

Afirmó que el objetivo con estas denuncias es que se deslinden las responsabilidades e incluso señaló que estas acciones pueden derivar en consecuencias penales para los que resulten responsables.

Respecto al sorteo ‘México con M de Migrante’ que se realizó para recaudar fondos en favor de la comunidad migrante, el monto asciende a 115 millones de pesos, de los que se han utilizado 62.3 por ciento en 394 casos atendidos, más de cinco mil visitas de protección consular; 46 contrataciones para reforzamiento en consulados de alta demanda, entre otras.

Te puede interesar:

- Harfuch presume plan anticrimen de CSP a DEA; “Es un socio de confianza”: Agencia

- Claudia: Retiro de visas no amerita indagatorias; es asunto de EU y cada persona

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR