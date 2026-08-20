Más de 21 mil aspirantes desistieron de presentar examen de control a la UNAM

Más de 21 mil personas que aspiraron a un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México no se presentaron a presentar el examen de control que esta institución implementó ante la controversia por los resultados atípicamente elevados que se obtuvieron con la prueba de este año, que por primera vez se presentó en línea.

De acuerdo con el último corte, fueron 36 mil 885 personas acudieron a presentar la evaluación en las cuatro sedes que se habilitaron en Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca, y Ciudad de México.

La cifra representa 62.7 por ciento de los 58 mil 783 jóvenes que habían sido convocados, lo que también refleja que 21 mil 898 no acudieron.

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Para esta etapa no sólo se convocó a los jóvenes que sí pasaron la prueba en línea, sino también a aquellos que obtuvieron puntajes similares a las cinco generaciones anteriores.

De acuerdo con lo anunciado por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, los resultados se darán a conocer el último fin de semana de este mes, es decir, entre el 29 y 30 de agosto.

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FGR