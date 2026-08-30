México no dejará pasar abusos contra connacionales en EU, advierte Roberto Velasco

México no dejará pasar un solo caso de abuso o vulneración de los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, al participar en la quinta reunión plenaria de diputadas y diputados de Morena en la Cámara de Diputados.

Ante la bancada morenista, el funcionario destacó que la protección de las y los mexicanos que viven fuera del país constituye una de las principales prioridades de la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Velasco Álvarez señaló que México cuenta con 53 consulados en Estados Unidos, a través de los cuales se brinda atención y protección a los connacionales, particularmente en un contexto que calificó como uno de los más exigentes de los últimos años.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, el titular de la dependencia informó, que la red consular atendió 152 mil 466 casos de protección, lo que representa un incremento de 21.4 por ciento respecto al periodo previo.

México fortalece su presencia en el mundo con una política exterior que pone al pueblo y la soberanía en el centro. 🇲🇽🌎



Durante la #PlenariaMorena, el canciller @r_velascoa destacó la protección de las y los mexicanos en el extranjero y una relación con Estados Unidos basada… pic.twitter.com/vNeKpyEZyI — Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) August 30, 2026

Asimismo, los consulados realizaron 9 mil 929 visitas a centros de detención, un aumento de 33 por ciento, con el propósito de verificar las condiciones de los mexicanos privados de su libertad y brindarles asistencia.

El secretario de Relaciones Exteriores detalló que, de los 115 millones de pesos recaudados mediante el sorteo de la Lotería Nacional “México con M de migrante”, al 30 de junio se habían ejercido 64.7 millones de pesos para acciones de representación legal, visitas de protección y prevención.

Cada peso se traduce muy literalmente en la defensa de una persona mexicana Roberto Velasco Álvarez



Velasco también informó que la Cancillería ha dado atención y seguimiento al fallecimiento de 17 connacionales durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Ante estos casos, explicó, el gobierno mexicano ha emprendido 20 acciones legales ante fiscalías estatales y de condado, además de realizar gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

A estas acciones se sumó una denuncia ante el Departamento de Justicia estadounidense, así como gestiones de diálogo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Cooperación sin subordinación”: Roberto Velasco ratificó ante legisladores los principios de México en su relación con Estados Unidos.https://t.co/Qyn0g8yjWv pic.twitter.com/k7VhWdQewS — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 31, 2026

“México no dejará pasar un solo caso de este tipo”, afirmó el funcionario, al señalar que las acciones se realizan por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, Velasco Álvarez sostuvo que la política exterior del gobierno mexicano parte de la cooperación entre naciones, pero sin aceptar subordinaciones.

“Cooperar nunca ha significado subordinarse”, afirmó, al reivindicar el principio juarista de respeto al derecho ajeno entre los individuos y entre las naciones.

El canciller aseguró que la diplomacia mexicana busca construir puentes y proyectar hacia el exterior la transformación que vive el país, pero con el objetivo de traducirla en beneficios y bienestar para la población.

En materia consular, destacó además la puesta en marcha de un nuevo modelo de atención, apoyado en herramientas digitales y en el Centro de Contacto 079, con el propósito de hacer más eficiente la asistencia a las personas mexicanas que requieren apoyo desde el extranjero.

Velasco Álvarez también señaló que el gobierno federal continúa fortaleciendo al Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior y aseguró que los consulados atienden a todas las personas mexicanas bajo criterios institucionales y con apego a las normas internacionales.

“Las y los mexicanos en el exterior no están solas y no están solos”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores ante los legisladores de Morena.

Agradezco la invitación a la 5ª Reunión Plenaria de @DiputadosMorena, en especial al coordinador @RicardoMonrealA por su cálida bienvenida.



En este marco tuve la oportunidad de compartir el rumbo y los resultados de la política exterior de México alcanzados durante la… pic.twitter.com/jEEw22OXYu — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 30, 2026

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