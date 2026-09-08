Hospital General de México acuerda medidas con el personal tras brote de salmonela

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” informó que alcanzó una serie de acuerdos con el personal para atender sus demandas y modificar las condiciones del servicio de alimentación, luego del brote de salmonela infecciosa aguda registrado el pasado 3 de septiembre.
A través de un comunicado, la institución señaló que entre las resoluciones se estableció que la Dirección de Educación y Capacitación en Salud fungirá como enlace institucional permanente para dar seguimiento a los planteamientos relacionados con la situación.
En materia económica, el hospital se comprometió a iniciar un proceso para reintegrar los gastos que pacientes y familiares hayan tenido que realizar como consecuencia de la emergencia sanitaria.
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Para formalizar este mecanismo, el Comité de Residentes deberá recopilar y entregar a la Dirección de Educación la documentación probatoria correspondiente, a fin de acreditar los gastos realizados y proceder con su revisión.
Mientras tanto, las investigaciones para esclarecer las causas y circunstancias del brote continúan. La Dirección General de Epidemiología, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Órgano Interno de Control mantienen auditorías y revisiones en curso.
Como parte de los acuerdos, también se determinó modificar el mecanismo para atender los reportes relacionados con fallas de seguridad y mantenimiento en las instalaciones. A partir de ahora, estos serán canalizados de manera escalonada a través de las jefaturas de cada servicio.
El Hospital General de México aseguró finalmente que, pese a los conflictos administrativos y a la contingencia provocada por el brote infeccioso, la operatividad de la institución no fue suspendida.
La institución señaló que las medidas buscan dar seguimiento a las demandas planteadas por el personal y establecer mecanismos para mejorar las condiciones del servicio de alimentación y la atención de las incidencias dentro del hospital.
Apenas el domingo pasado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas adscritas al Hospital General de México luego de un brote de salmonela que afectó a los 135 médicos residentes y especialistas, presuntamente relacionada con el servicio de comedor de la institución.
A través del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud, la indagatoria inició el pasado 3 de septiembre, después de que se reportara el incidente.
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LMCT