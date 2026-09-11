Ejército y FGR desmantelan laboratorio de metanfetamina del ‘Cártel de los Reyes’ en Jalisco

Autoridades federales localizaron y desmantelaron un centro de producción de metanfetamina perteneciente al “Cártel de los Reyes” en la localidad de Petacala, municipio de Santa María del Oro, Jalisco, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con la información, el hallazgo se derivó de trabajos de Inteligencia Militar Central y del intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Personal del Ejército Mexicano, con el apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea y uno de la Guardia Nacional, ubicó el laboratorio en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

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Ejército irrumpe en laboratorio de metanfetamina ı Foto: Redes sociales

Al lugar acudieron autoridades ministeriales para dar fe de la inhabilitación del material asegurado.

Entre lo decomisado se encuentran cinco reactores, cinco condensadores tipo industrial, mil 635 litros de sustancia química cruda para destilar, mil 140 kilogramos de amoniaco en polvo y 150 kilogramos de cloruro de calcio.

De acuerdo con el comunicado, con el desmantelamiento de este centro de producción “se afecta significativamente las actividades económicas y logísticas de esta organización delincuencial y se evita que droga llegue a las calles”.

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MSL