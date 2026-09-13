PAN busca revertir recorte de presupuesto a la Secretaría de Energía

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Chimal García, anunció que su bancada buscará frenar el recorte de 69 por ciento previsto para la Secretaría de Energía (Sener) en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y recuperar recursos para el sector eléctrico para enfrentar los rezagos de infraestructura y los apagones registrados en distintas regiones del país.

De acuerdo con el legislador, la propuesta también contempla menores recursos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que Acción Nacional concentrará parte de su revisión en generación, transmisión, distribución e inversión en infraestructura eléctrica.

“Vamos a pelear en las comisiones de Hacienda y Presupuesto por dejar este presupuesto como estaba en 2026 o bien, incrementarlo, los apagones son ya más constantes en el sureste de México”, afirmó Chimal García.

TE RECOMENDAMOS: Desde Hidalgo Sheinbaum presume asistencia de 330 mil personas a gira de rendición de cuentas en 18 estados

Como parte de sus cuestionamientos, el diputado contrastó los ajustes al sector energético con el aumento de recursos previsto para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El panista sostuvo que el Gobierno federal deberá explicar esa distribución del gasto durante la discusión legislativa.

“Mientras se reducen recursos para enfrentar la crisis energética, el Gobierno contempla más recursos para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una prioridad que deberá explicar y justificar frente a las necesidades urgentes de infraestructura del país”, señaló.

Técnico especializado de la CFE en imagen de archivo ı Foto: CFE

Por otra parte, Chimal García adelantó que su bancada revisará el endeudamiento contemplado para 2027, los recortes a inversión y salud, la situación financiera de Pemex, la presión recaudatoria y las previsiones de crecimiento económico incluidas en el paquete presentado al Congreso.

Sobre la política social, el legislador aseguró que el PAN respaldará la continuidad de los apoyos, aunque buscará introducir mayores mecanismos de fiscalización sobre su ejercicio ante el proceso electoral de 2027.

“Estamos a favor de que las familias que necesitan apoyo lo reciban y de garantizar que esos programas sean sostenibles. Pero vemos un Presupuesto clientelar y vamos por candados para la fiscalización en la ejecución de la política social en un año que es totalmente electoral”, declaró.

La discusión del Presupuesto de Egresos permitirá a las bancadas modificar la distribución propuesta por el Ejecutivo antes de su aprobación. Chimal García anticipó que Acción Nacional buscará reasignaciones hacia infraestructura y energía, además de exigir explicaciones sobre las dependencias y proyectos que recibirán incrementos.

El diputado Daniel Chimal en imagen de archivo ı Foto: Especial

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT