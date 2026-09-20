Sanciona Buen Gobierno a 47 servidores públicos y 1 empresa: Impone multa millonaria e inhabilitaciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió multas económicas, destituciones e inhabilitaciones a 47 personas servidoras públicas y una empresa por faltas graves y no graves.

Luego de que las unidades correspondientes realizaran investigaciones, se logró demostras las infracciones graves y no graves cometidas por 47 personas servidoras públicas y una empresa.

Por tanto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió sanciones conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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Inhabilitan por hasta 10 años a servidores públicos, y multan por hasta 4.6 millones de pesos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió multas económicas y suspensiones e inhabilitación de diez años a servidores públicos que laboraban en seis dependencias, sumando además una sanción económica de 3.1 millones de pesos a una empresa.

Comisión Federal de Electricidad (CFE):

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 33 mil pesos a Rodrigo C., de la División de Distribución Centro Oriente en Puebla: Por presentar incapacidades médicas no reconocidas para evitar descuento de salario

Suspensión por 30 días a Roberto H. y Luis H., de la División Sureste de CFE Distribución, en Villahermosa, Tabasco: Por autorizar la contratación de un extrabajador que se encontraba inhabilitado por 10 años

Suspensión por 30 días a Hugo H., de la División Oriente de CFE Distribución, en Coatzacoalcos, Veracruz: Por autorizar la contratación de un extrabajador que se encontraba inhabilitado por 10 años

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa):

Inhabilitación por 10 años, destitución del cargo y sanción económica por 651 mil pesos a Juan D., del Hospital Militar de Zona de Cinco de Mayo, Durango: Por daño patrimonial cometido al no comprobar el pago de víveres y consumo de gas LP

Secretaría de Educación Pública (SEP):

Inhabilitación por 10 años y sanción económica compartida por 564 mil pesos a María H. y Susana E., de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en la Ciudad de México: Por firmar un convenio y tramitar un pago a un trabajador que no correspondía

Sanciones emitidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ı Foto: Redes Sociales

Servicio de Administración Tributaria (SAT):

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 253 mil pesos a Alejandra M.: Por no solicitar documentos para defender adecuadamente diversos juicios para recuperar un crédito fiscal

Inhabilitación por 4 años y sanción económica de 3.1 millones de pesos, a la empresa D: Por presentar facturas de vehículos alteradas

Inhabilitación por 1 año a Jesús M., del Servicio de Administración Desconcentrada Jurídica en Mexicali, Baja California: Por firmar documentos para que los contribuyentes repararan los daños causados por diversos delitos fiscales, sin ser una de sus funciones

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

Inhabilitación por 1 año a Olivia G., Ana V., Erika A., Laura C. y Elizabeth M., del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco: Por no realizar un diagnóstico oportuno y certero de una hemorragia cerebral

Suspensión por 30 días a César P., Mario P., Rubén G., Vicente C. y Claudia R., de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Dirección de Administración: Por no verificar que la documentación necesaria para iniciar diversos procedimientos de contratación pública

Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.:

Inhabilitación por 3 meses y destitución del cargo a Saira H., de la Gerencia de Ingeniería: Por aprobar un dictamen para modificar las características y cantidad de servicios relacionados con obra pública establecidos en el contrato

Sanciones emitidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ı Foto: Redes Sociales

Además, se sancionó a personas servidoras públicas de 13 dependencias por cometer faltas no graves, entre las que se encuentran inhabilitaciones, supensiones, y destitución de cargos:

Petróleos Mexicanos (PEMEX) CFE Secretaría de Salud Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia Guardia Nacional Comisión Nacional Bancaria y de Valores Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) IMSS Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Comisión Nacional del Agua Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. Fondo de la Vivienda del ISSSTE

#ComunicadoBuenGobierno



Por cometer faltas administrativas graves y no graves, la Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno logró sancionar a 47 personas servidoras públicas de diversas dependencias del @GobiernoMX y una empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10… pic.twitter.com/aLQJ7AmnLj — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) September 20, 2026

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