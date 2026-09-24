Dirigencias de Morena y PT reafirman unidad y abren diálogo rumbo a 2027

El llamado a la unidad y a la suma de esfuerzos para consolidar el proyecto político nacional fue expresado por la dirigencia del Partido del Trabajo (PT).

Los líderes del Partido del Trabajo (PT) y de Morena, Alberto Anaya Gutiérrez y Ariadna Montiel Reyes respectivamente, sostuvieron un encuentro en el cual el diálogo volvió al centro de la relación entre ambos partidos aliados.

La reunión entre los líderes partidistas ocurrió tras varios días de diferencias públicas vinculadas a los procedimientos para definir las coordinaciones estatales rumbo al proceso electoral de 2027.

En ese contexto, el encuentro entre Alberto Anaya Gutiérrez y Ariadna Montiel Reyes marcó un intento por procesar las divergencias surgidas en el proceso interno.

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“La unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza. Compartimos una historia de lucha y un mismo compromiso con la transformación de México. Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando”, escribió la líder de Morena en las redes sociales.

Nos reunimos con la dirigencia nacional del @PTnacionalMx, encabezada por el profesor @AlbertoAnayaGt.



La unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza. Compartimos una historia de lucha y un mismo compromiso con la transformación de México. Unidos hemos hecho historia y unidos… pic.twitter.com/FMWvTxs2Ss — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 25, 2026

En dicho encuentro también se abordó la posibilidad de implementar el mecanismo acordado para incorporar las propuestas de los partidos aliados.

“Las diferencias sobre procedimientos internos no eliminan los antecedentes de colaboración ni los puntos de coincidencia existentes entre ambas fuerzas”, aseguró el PT en un comunicado.

Por último, el Partido del Trabajo aseguró que la unidad ha sido y seguirá siendo una fuerza para quienes comparten una historia de lucha y un compromiso con la transformación de México.

“Las diferencias se discuten, los acuerdos se construyen y el diálogo permite seguir avanzando”, concluyó.

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JVR