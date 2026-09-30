Impuestos a cigarros no frenan consumo y disparan mercado ilícito, advierten especialistas

A pesar de los incrementos en los impuestos a los cigarros, la recaudación tributaria por estos productos no ha aumentado en términos reales durante la última década, mientras que el mercado ilícito ha ganado terreno en México, de acuerdo con un estudio de Oxford Economics presentado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Federación Nacional de Economistas.

El reporte señala que en 2026 el aumento de impuestos fue de 33 por ciento, mientras que la recaudación únicamente creció 9 por ciento. Añade que los impuestos representan alrededor de 68 por ciento del precio que paga el consumidor por una cajetilla, una de las cargas fiscales más elevadas a nivel mundial.

El estudio cuestiona la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los impuestos representen al menos 75 por ciento del precio de venta de los cigarros, al considerar que ese porcentaje no constituye un nivel óptimo de tributación y podría no ser adecuado para las condiciones particulares de cada país.

Oxford Economics sostiene que el porcentaje surgió de un análisis del Banco Mundial de 1999 que identificó niveles de tributación observados en un grupo reducido de países, por lo que, según el estudio, no existe evidencia suficiente para establecerlo como un parámetro universal.

De acuerdo con el análisis, cuando aumentan los precios de los cigarros legales, algunos consumidores pueden cambiar hacia marcas más económicas, productos de menor costo o fuentes de suministro ilícitas. En México, esta situación estaría relacionada con el crecimiento del mercado ilegal, cuyos productos pueden comercializarse a una fracción del precio de los cigarros legales.

Canacintra estimó que el mercado ilícito representa actualmente 25.7 por ciento del consumo total de cigarros en el país, es decir, aproximadamente uno de cada cuatro cigarros consumidos sería ilegal.

Carlos Barrera, vicepresidente de Canacintra, señaló que el crecimiento del mercado ilegal representa un desafío para las autoridades, debido a que los productos ilícitos no pagan impuestos ni cumplen con las mismas regulaciones aplicables a la industria formal.

La Federación Nacional de Economistas advirtió que, si se mantiene la tendencia actual, la informalidad podría alcanzar 50 por ciento del mercado total de tabaco para 2034.

Rogelio Mirazo Román, presidente de la organización, estimó que tan solo por la comercialización de cigarros ilegales podría generarse una erosión fiscal superior a 20 mil millones de pesos, bajo el supuesto de que el consumo se mantenga y que continúe la venta de cajetillas ilegales a precios cercanos a 20 pesos.

El especialista consideró que el problema afecta la recaudación fiscal, la competencia económica, la salud pública y la seguridad, por lo que planteó fortalecer los controles contra el comercio ilegal y mejorar la coordinación entre autoridades e industria formal.

Barrera coincidió en la necesidad de fortalecer las aduanas y establecer regulaciones y cargas fiscales acordes con las condiciones del mercado, al advertir que una diferencia excesiva entre el precio de los productos legales e ilegales puede incentivar a los consumidores a recurrir al mercado informal.

Oxford Economics concluyó que el objetivo de una carga fiscal de 75 por ciento no debería utilizarse como parámetro único para diseñar la política tributaria sobre el tabaco y planteó que cada país establezca medidas de acuerdo con sus propias condiciones.

El estudio señala que las políticas fiscales deben considerar simultáneamente los objetivos de salud pública, la reducción de la asequibilidad y el consumo de tabaco, así como los efectos sobre la recaudación y el mercado ilícito.

Te puede interesar:

- Pasa 4T reforma que obliga a nacionalidad única en Presidencia y gubernaturas

- EU sanciona al Mayito Flaco y a exfuncionario; BC se deslinda

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

FGR