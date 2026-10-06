Diputados declaran constitucional reforma que exige nacionalidad única a presidentes

El Senado y la Cámara de Diputados declararon este martes la constitucionalidad de la reforma que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La declaratoria se realizó después de que 22 congresos estatales aprobaron la modificación constitucional, con lo que se cumplió el requisito para que el Congreso de la Unión pudiera validar formalmente el cambio a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

Entre las legislaturas que avalaron la reforma se encuentran las de Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, entre otras.

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📌 El presidente de la Mesa Directiva, @higinio_mtz, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales. — Senado de México (@senadomexicano) October 6, 2026

¿Qué establece la reforma sobre la doble nacionalidad?

La modificación plantea que las personas que busquen alguno de los cargos contemplados deberán ser mexicanas por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos. La disposición también contempla restricciones durante el ejercicio del cargo respecto al uso de documentos, derechos políticos o protección diplomática derivados de otra nacionalidad.

Sin embargo, el cambio constitucional no elimina la doble nacionalidad para los mexicanos en general. El nuevo requisito está dirigido específicamente a quienes pretendan ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma fue aprobada inicialmente por el Senado el pasado 29 de septiembre, con 86 votos a favor y 42 en contra, y posteriormente fue enviada a las legislaturas estatales para continuar con el procedimiento constitucional.

Una vez reunidos los avales estatales, el Senado emitió la declaratoria de constitucionalidad y posteriormente la Cámara de Diputados hizo lo propio este martes.

Con la aprobación de ambas cámaras, el decreto será enviado al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso necesario para que las nuevas disposiciones entren en vigor.

La modificación tendrá relevancia de cara al próximo ciclo electoral, pues contempla que el requisito de nacionalidad única sea aplicable a quienes busquen competir por los cargos ejecutivos señalados a partir del proceso electoral de 2028.

Así, el cambio constitucional no impide que una persona mexicana mantenga una segunda nacionalidad en su vida cotidiana, pero sí establece que deberá contar únicamente con la nacionalidad mexicana si pretende competir por alguno de los cargos incluidos en la reforma.

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MSL