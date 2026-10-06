Ricardo Anaya acusa a Morena de controlar autoridades electorales rumbo al 2027

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado de la República.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el proceso electoral de 2027 se desarrollará en condiciones desfavorables para la oposición, al acusar a Morena de tener bajo su control a los órganos electorales.

“Por supuesto que el piso no está parejo. Morena ha tomado el control del Poder Judicial, de las autoridades electorales, pero aún en esas condiciones nosotros vamos a dar la batalla y vamos a seguir luchando por México”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

El panista insistió en que Morena “tomó el control de los órganos electorales”, aunque sostuvo que su partido continuará participando en el proceso.

TE RECOMENDAMOS: Cambios para 2028 Diputados declaran constitucional reforma que exige nacionalidad única a presidentes

Sobre una posible coalición entre PAN y PRI en Nuevo León y Sinaloa, Anaya Cortés únicamente comentó que “es algo que en su momento dará a conocer el partido”.

“Como yo se los he dicho, la política de alianzas es responsabilidad del partido. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que el partido en su momento comunique”, agregó.

Ruth González evade juicio moral sobre suceder a su esposo en gubernatura de SLP

Por otra parte, la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), evitó pronunciarse sobre si sería moralmente correcto que sucediera a su esposo, Ricardo Gallardo Cardona, en la gubernatura de San Luis Potosí, y sostuvo que será la ciudadanía la que determine si una eventual candidatura suya es aceptable.

Cuestionada sobre si, por principios personales, consideraría correcto suceder a su esposo en el cargo, la legisladora respondió que todavía no ha decidido si buscará la candidatura y que será hasta finales de este año o principios de 2027 cuando defina su participación.

“Yo no he decidido si voy a participar o no. Eso lo decido hasta diciembre o enero que son los tiempos del partido”, declaró.

La senadora también señaló que los estatutos del Partido Verde no impiden que un familiar suceda a quien ocupa un cargo público.

“No, en los estatutos que tiene mi partido no prohíbe que un familiar suceda a uno que ya está en el cargo”, afirmó.

Sin embargo, al ser cuestionada nuevamente sobre la dimensión moral de una eventual sucesión entre cónyuges, González Silva trasladó la valoración a los electores, al afirmar que “la gente va a decidir si está bien o no está bien”.

“Ahora yo estoy enfocada en el tema legislativo y es la gente la que va a decidir si está bien o no está bien”, sostuvo.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr