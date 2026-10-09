Vinculan a proceso a 3 que fueron detenidos con explosivos y armas en Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres detenidos en Sinaloa en posesión de 60 artefactos explosivos, armas de fuego y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los imputados, identificados como José “N”, Carlos “N” y Marcos “N”, enfrentan cargos por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de artefactos explosivos y posesión de cartuchos y cargadores reservados para las fuerzas armadas.

La FGR informó que, tras realizar las diligencias correspondientes, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), por medio del Ministerio Público de la Federación en Sinaloa, presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien determinó vincularlos a proceso.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva, que deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 7 Nor-Noroeste, ubicado en Guadalupe Victoria, Durango.

Además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la información oficial, la detención ocurrió días antes, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de vigilancia por un camino de terracería en las inmediaciones del poblado Dimas, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.

Durante el patrullaje, los agentes observaron una camioneta en la que viajaban personas armadas y con chalecos tácticos, por lo que les marcaron el alto para efectuar una revisión.

En el vehículo, las autoridades aseguraron 60 artefactos explosivos, una pistola, un fusil, 160 cartuchos útiles, siete cargadores y 24 casquillos percutidos. También decomisaron tres chalecos tácticos, cada uno con una placa balística, un radio portátil y la camioneta en la que viajaban los detenidos.

La Fiscalía precisó que los tres hombres son considerados inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.

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JVR