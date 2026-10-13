Evacuan a 866 trabajadores del INE por fuga de combustible en gasolinera cercana

La sede central del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México, fue evacuada este martes debido a una fuga de combustible en una gasolinera contigua, sin que se reportaran personas lesionadas o afectadas.

El desalojo se realizó alrededor de las 11:00 horas, luego de detectarse una filtración en los tanques de almacenamiento de diésel del expendio, que alcanzó el estacionamiento de una institución de salud aledaña al órgano electoral.

Como medida preventiva, la Coordinación de Seguridad y Protección Civil del INE recomendó la evacuación total de las oficinas centrales para salvaguardar la integridad de las 866 personas trabajadoras que se encontraban en el complejo.

El Instituto informó que el operativo se desarrolló de manera ordenada y conforme a los protocolos de Protección Civil y los planes de contingencia establecidos para este tipo de situaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México atendió la emergencia tras recibir el reporte del órgano electoral.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil capitalina, la fuga de combustible persistía hasta el momento del reporte, por lo que las autoridades continuaban atendiendo el incidente.

Ante esta situación, el INE informó que sus actividades se mantendrán en la modalidad de trabajo a distancia mientras continúe la contingencia.

El organismo electoral señaló que mantiene la coordinación con las autoridades de Protección Civil para atender la emergencia y garantizar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones.

Hasta el momento, no se reportaban personas lesionadas ni afectadas por la fuga.

#BoletínINE 📄 | Evacuan sede central del INE por fuga de combustible.



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FGR