Temblor HOY en Veracruz: Este fue el epicentro del sismo

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 14 de octubre, que incluye un movimiento telúrico en el estado de Veracruz. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te contamos toda la actividad sísmica detectada durante laa primeras horas de este miércoles en todas las entidades de la República.

Sismo en Vercaruz

Durante la madrugada de este 14 de octubre, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró un temblor de intensidad 4.0 a 44 km al sur de Sayula de Alemán, Veracruz aproximadamente a las 05:39 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 44 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER 14/10/26 05:39:02 Lat 17.49 Lon -94.89 Pf 135 km pic.twitter.com/PGTQCzPCGf — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 14, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.1 grados a 156 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 01:30 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 156 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 14/10/26 01:30:42 Lat 14.30 Lon -93.75 Pf 9 km pic.twitter.com/aVBS8FQIVa — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 14, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 33 km al suroeste de Huixtla, Chiapas a las 01:13 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 33 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 14/10/26 01:13:58 Lat 15.01 Lon -92.75 Pf 89 km pic.twitter.com/xWnEHrp9jH — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 14, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

🌀 #Simon se acerca al occidente del país y podría tocar tierra el domingo como huracán mayor.



Si vives en la costa de #Jalisco o #Colima, ubica tu refugio temporal y prepara o ten a la mano tu #MochilaDeEmergencia. 📲🌊 pic.twitter.com/y5dwstY9U2 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026

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LMCT