Temblor HOY en Veracruz: Este fue el epicentro del sismo

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 14 de octubre, que incluye un movimiento telúrico en el estado de Veracruz. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.
A continuación, te contamos toda la actividad sísmica detectada durante laa primeras horas de este miércoles en todas las entidades de la República.
Sismo en Vercaruz
Durante la madrugada de este 14 de octubre, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró un temblor de intensidad 4.0 a 44 km al sur de Sayula de Alemán, Veracruz aproximadamente a las 05:39 horas.
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¿En dónde más tembló?
De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:
- Sismo intensidad 4.1 grados a 156 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 01:30 horas
- Sismo intensidad 4.1 grados a 33 km al suroeste de Huixtla, Chiapas a las 01:13 horas
Medidas de prevención
- Toma medidas en tu hogar
Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.
- Planifica evacuación con tu familia
Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.
- En un sismo, conserva la calma
Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.
- Medidas para un retorno seguro a casa
Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.
- Prepara una mochila de vida
Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.
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LMCT