ASF prevé resultados en seis meses sobre investigación por irregularidades en el INE

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Javier Octavio Herrera Borunda, el 28 de octubre de 2026.

Será en un plazo de seis meses cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga resultados de la investigación sobre las empresas que operaban en el Instituto Nacional Electoral (INE), vinculada al contratista José Alfredo Hernández Casillas y a los señalamientos relacionados con la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Javier Octavio Herrera Borunda.

El legislador explicó que la investigación está en curso y que la Auditoría ya giró diversos oficios a autoridades y particulares para recabar información. Señaló que las indagatorias se realizan con las nuevas facultades de investigación forense, vigentes desde mayo, que permiten iniciar procedimientos por posibles faltas administrativas sin esperar a que concluya todo el proceso de fiscalización.

Fachada del edificio del INE en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Herrera Borunda sostuvo que los posibles sobreprecios en la contratación de material electoral podrían responder a un problema estructural que se remonta a más de dos décadas y que no necesariamente se limita al INE ni a una sola administración, sino que también involucra a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

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“De lo que nos hemos enterado, por lo menos yo, en las notas mediáticas y las investigaciones, siento que el material electoral en general, no de ahorita, estoy hablando más de 20 años, hay oligopolios”, afirmó.

El diputado consideró que la concentración de contratos en un reducido grupo de empresas pudo limitar la competencia y propiciar precios elevados, aunque reconoció que todavía no cuenta con pruebas para confirmar sus sospechas.

“No tengo todavía las pruebas, espero que las puedan conseguir las autoridades competentes, pero lo sospecho, donde se han inflado estratosféricamente los costos”, señaló.

Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del INE. ı Foto: Cuartoscuro

Por ello, planteó que las autoridades realicen una investigación de mercado para determinar cuánto cuesta realmente producir el material electoral y establecer si existen sobreprecios. A su juicio, comprobar una distorsión permitiría reducir los costos de las elecciones y disminuir los incentivos económicos para posibles actos de corrupción.

“Si hoy es este señor, mañana es otro señor y antier fue otro señor, yo creo que vamos por un tema que sea de fondo”, expresó al ser cuestionado sobre la presunta permanencia de empresarios en el negocio de la papelería electoral durante más de 20 años.

Órgano Interno de Control del INE comparecerá ante Diputados

Como parte del seguimiento legislativo a los señalamientos sobre el INE, el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, comparecerá este viernes 30 de octubre ante comisiones unidas de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Herrera Borunda adelantó que propondrá un formato de rondas de preguntas y réplicas para garantizar la participación de los grupos parlamentarios.

Ese mismo día acudirá el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien tiene la obligación legal de entregar los informes individuales de la Cuenta Pública. Los legisladores podrán cuestionarlo sobre las investigaciones relacionadas con la contratación de material electoral y los organismos electorales locales.

Hace unos momentos, en entrevista con medios de comunicación, platicamos sobre los avances en el caso INE:



Este viernes 30 de octubre, a las 9:00 horas, comparecerá el Mtro. Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Organo Interno de Control del Instituto Nacional Electoral,… pic.twitter.com/XDPhTHI8lf — Javier Octavio Herrera Borunda (@JavierHerreraMx) October 28, 2026

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