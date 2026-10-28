Destacan su legado democrático

‘Un hombre decisivo’: gobernadores despiden a Cuauhtémoc Cárdenas

A través de mensajes en redes sociales, los mandatarios estatales expresaron sus condolencias y destacaron la huella que dejó el político en la vida pública del país

Muere Cuauhtémoc Cárdenas
Muere Cuauhtémoc Cárdenas Foto: Especial
Por:
Alan Gallegos

Distintos gobernadores de la República lamentaron el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a quien reconocieron por su compromiso con la transformación democrática del país.

En mensajes en redes sociales los mandatarios estatales, también recordaron al político como un “hombre decisivo en la evolución política de México”.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia reconoció que la trayectoria del ingeniero Cárdenas “marcó a generaciones enteras y abrió camino para quienes creemos en una vida pública con justicia social, dignidad y cercanía con el pueblo”.

TE RECOMENDAMOS:
Tras una vida dedicada a la política en México, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años.
A los 92 años

Los 10 momentos que marcaron la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas y la política de México

El gobernador de Queretaro Mauricio Kuri recordó a Cárdenas como un hombre de gran vocación democrática cuyo trabajo fue decisivo en la evolución política de México.

En tanto el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara dijo que fue un hombre de principios y convicciones que dedicó su vida a la defensa de la democracia, la soberanía nacional y las causas de la izquierda mexicana.

“Su legado forma parte de la historia de las luchas del pueblo de México por un país más justo y democrático. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros de lucha”, mencionó en sus redes sociales.

Por su parte el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar mencionó que fue un político que ocupó diversos cargos al servicio de México, dejando un legado de compromiso social que trascenderá generaciones.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
¿Quiénes son los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas?
Esto se sabe

¿Quiénes son los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas?


Google Reviews