‘Un hombre decisivo’: gobernadores despiden a Cuauhtémoc Cárdenas

Distintos gobernadores de la República lamentaron el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a quien reconocieron por su compromiso con la transformación democrática del país.
En mensajes en redes sociales los mandatarios estatales, también recordaron al político como un “hombre decisivo en la evolución política de México”.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia reconoció que la trayectoria del ingeniero Cárdenas “marcó a generaciones enteras y abrió camino para quienes creemos en una vida pública con justicia social, dignidad y cercanía con el pueblo”.
Los 10 momentos que marcaron la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas y la política de México
El gobernador de Queretaro Mauricio Kuri recordó a Cárdenas como un hombre de gran vocación democrática cuyo trabajo fue decisivo en la evolución política de México.
En tanto el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara dijo que fue un hombre de principios y convicciones que dedicó su vida a la defensa de la democracia, la soberanía nacional y las causas de la izquierda mexicana.
“Su legado forma parte de la historia de las luchas del pueblo de México por un país más justo y democrático. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros de lucha”, mencionó en sus redes sociales.
Por su parte el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar mencionó que fue un político que ocupó diversos cargos al servicio de México, dejando un legado de compromiso social que trascenderá generaciones.
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MSL