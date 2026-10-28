‘Un hombre decisivo’: gobernadores despiden a Cuauhtémoc Cárdenas

Distintos gobernadores de la República lamentaron el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a quien reconocieron por su compromiso con la transformación democrática del país.

En mensajes en redes sociales los mandatarios estatales, también recordaron al político como un “hombre decisivo en la evolución política de México”.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia reconoció que la trayectoria del ingeniero Cárdenas “marcó a generaciones enteras y abrió camino para quienes creemos en una vida pública con justicia social, dignidad y cercanía con el pueblo”.

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Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre al que siempre admiraré por su congruencia y su compromiso con la transformación democrática de nuestro país.



Su trayectoria marcó a generaciones enteras y abrió camino para quienes… pic.twitter.com/qqMm3rPSbe — Margarita González Saravia (@margarita_gs) October 29, 2026

El gobernador de Queretaro Mauricio Kuri recordó a Cárdenas como un hombre de gran vocación democrática cuyo trabajo fue decisivo en la evolución política de México.

Lamento profundamente el deceso del señor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hombre de gran vocación democrática cuyo trabajo fue decisivo en la evolución política de México. Envío mis condolencias a su familia y amigos, deseándoles una pronta resignación.



Descanse en paz. pic.twitter.com/2SIwJMNQoZ — Mauricio Kuri (@makugo) October 29, 2026

En tanto el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara dijo que fue un hombre de principios y convicciones que dedicó su vida a la defensa de la democracia, la soberanía nacional y las causas de la izquierda mexicana.

“Su legado forma parte de la historia de las luchas del pueblo de México por un país más justo y democrático. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros de lucha”, mencionó en sus redes sociales.

Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios y convicciones que dedicó su vida a la defensa de la democracia, la soberanía nacional y las causas de la izquierda mexicana.



Su legado forma parte de la historia de las luchas… pic.twitter.com/Vx48jo4huH — Salomón Jara Cruz (@salomonj) October 29, 2026

Por su parte el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar mencionó que fue un político que ocupó diversos cargos al servicio de México, dejando un legado de compromiso social que trascenderá generaciones.

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MSL