Construcción del Tren CDMX - Querétaro tiene avance del 32%, destaca Sheinbaum

Desde Polotitlán, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la construcción del Tren Ciudad de México-Querétaro registra un avance del 32 por ciento, como parte del rescate de los trenes de pasajeros que se realiza en todo el país, con una meta de 2 mil 500 kilómetros y una inversión de más de 700 mil millones de pesos (mdp).

“El avance del Tren Ciudad de México-Querétaro, como ya lo explicó el general Vallejo, es de 32 por ciento, se tiene el 90 por ciento del derecho de vía y va avanzando conforme al programa. Y es una inversión de cerca de 700 mil millones de pesos de estos 2 mil 500 kilómetros de tren”, informó tras encabezar un recorrido de supervisión en la obra.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que el Tren Ciudad de México-Querétaro pasará por el Estado de México e Hidalgo, y conectará con la línea que va a Nuevo Laredo, Tamaulipas, que pasará por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León; así como con la línea que llegará a Guadalajara y pasará por Guanajuato.

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Agregó que estas rutas se suman a la Línea de Carga del Tren Maya y a la conclusión del Tren Interoceánico para llegar a los 2 mil 500 kilómetros de vías férreas que se buscan construir en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

El proyecto ferroviario impulsará la conectividad y el desarrollo económico en el centro del país. ı Foto: Captura de video

Afirmó que el rescate de los trenes de pasajeros no solo va a mejorar la conectividad en el país, también entre las zonas metropolitanas como transporte suburbano; además del desarrollo económico y generación de empleos que conlleva su construcción.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, detalló que la velocidad promedio de este tren será de 130 kilómetros por hora (km/h) para realizar el recorrido en un periodo de 2 horas; afirmó que se cuenta con el material y los derechos de vía para avanzar sin contratiempos y dio a conocer que se han empleado más de 34 mil 500 personas, de las cuales 18 mil 500 son empleos activos.

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza, detalló que esta línea tiene una longitud de alrededor de 230 kilómetros desde la estación Buenavista en la Ciudad de México hasta la estación del centro de Querétaro, que beneficiará a la población de la zona metropolitana del Valle de México, Hidalgo y Querétaro con seis estaciones. Informó que 47 trenes ya están contratados y están en proceso de fabricación.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la Presidenta por impulsar este proyecto que no solo va a mejorar la movilidad y conectividad en 11 municipios de la entidad, sino que también va a fortalecer la actividad económica, la generación de empleos y la justicia social con la reducción de tiempos de traslados.

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