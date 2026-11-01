Sube a 11 cifra de mexicanos lesionados por choque de trenes en España; sigue un desaparecido

Aspecto de los momentos después del accidente ferroviario en Toledo, España.

Se elevó a 11 la cifra de mexicanos lesionados por el choque de trenes en Toledo, España, mientras que el connacional desaparecido aún no ha sido localizado, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de una breve tarjeta informativa, la SRE destacó que se identificó a 12 connacionales relacionados con el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda.

De ellos, 11 sufrieron lesiones leves , pero ya fueron dados de alta.

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Labores de búsqueda en la zona del choque, en Urda, Toledo, España. ı Foto: AP y Especial

Uno más, informó la cancillería, sigue desaparecido, y “las autoridades mexicanas continúan con su búsqueda e identificación”.

Hasta el viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que la cifra de mexicanos lesionados por el accidente ferroviario en España había sido de ocho, y siete dados de alta.

Sigue búsqueda de mexicano desaparecido

En tanto, la SRE informó que las autoridades nacionales continúan la búsqueda por el mexicano desaparecido tras el accidente, mientras la Embajada de México en España mantiene comunicación con las autoridades del país europeo para dar seguimiento a los hechos.

🇲🇽🤝🇪🇸 La presidenta Claudia Sheinbaum transmite la solidaridad de México con España tras el trágico accidente ferroviario. Todo nuestro cariño y apoyo al pueblo español, nuestras condolencias a las familias de las víctimas y deseos de pronta recuperación a las personas heridas. pic.twitter.com/jInHmV7DnJ — Embajada de México en España (@EmbaMexEsp) October 28, 2026

En el mismo comunicado, la SRE informó que el encargado de la Sección Consular de la Embajada se trasladó a Toledo para continuar brindando apoyo al familiar del connacional desaparecido.

Asimismo, enfatizó que la Embajada brindará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España.

De acuerdo con lo informado en su momento por el Gobierno de México, el connacional desaparecido en Toledo, España, fue identificado como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años de edad y originario de Aguascalientes.

Embajada mantiene canales de contacto para connacionales

En tanto, la Embajada de México en España mantiene abiertos los canales de comunicación para connacionales en el país europeo, especialmente para quienes resultaron afectados por el accidente que dejó 69 personas muertas.

Entre ellos, puso a disposición el teléfono para recibir asistencia consular: +34 660 862 625.

pic.twitter.com/pnvBsGuGGa — Embajada de México en España (@EmbaMexEsp) October 28, 2026

“La Embajada de México en España expresa su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Deseamos también una pronta recuperación a todas las personas que han resultado heridas”, destacó la Embajada en una tarjeta informativa.

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