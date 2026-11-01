Sheinbaum y Libia Dennise anuncian nueva Universidad Rosario Castellanos y obras educativas en Celaya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (centro) encabeza la entrega de Becas para el Bienestar e infraestructura educativa en Celaya, Guanajuato.

En Guanajuato, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que el mejor regalo que puede darse a las niñas, los niños y los jóvenes es la educación; por ello, en la entidad se invierten 6 mil 338 millones de pesos (mdp) en Becas para el Bienestar, y aprovechó para anunciar que se construirá un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos (UNRC) en Celaya, así como más preparatorias.

“Si hay educación hay menos violencia, si hay educación hay oportunidades, hay derechos para las y los jóvenes, si hay educación hay presente y hay futuro. Así que el mejor regalo que le podemos dar a las niñas, a los niños y a los jóvenes de México es educación, educación, educación y más educación”, resaltó desde el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 198.

Presidenta Claudia Sheinbaum (izq.) y gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García (der.), encabezaron el evento. ı Foto: Captura de video

Detalló que en Guanajuato, las Becas para el Bienestar se entregan a 502 mil 161 estudiantes de primaria; a 264 mil 626 de secundaria y a 189 mil 502 de bachillerato.

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Recordó que una de sus grandes luchas ha sido por garantizar la educación pública, por ello, anunció que las cuotas que madres y padres de familia pagan en el CBTIS No. 198 serán aportadas por el Gobierno de México y asimismo será construido un gimnasio al aire libre a petición de las alumnas y alumnos de este bachillerato.

“Hace 40 años participé en un movimiento por la gratuidad de la educación superior, pues con más razón siendo Presidenta tenemos que avanzar en la educación de calidad, pública y gratuita”, agregó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, felicitó a las y los jóvenes que hoy reciben su beca, y a su vez los motivó a que este apoyo sea el impulso para que concluyan sus estudios de bachillerato.

Alumnos del CBTIS No. 198 reciben apoyos gubernamentales y el anuncio del fin del cobro de cuotas escolares. ı Foto: Captura de video

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que las becas construyen puentes para las y los jóvenes del estado, además de que dan muestra de lo que puede lograr el trabajo en equipo. Asimismo, agradeció el apoyo de la Presidenta para la creación de nuevos planteles de educación media superior.

La alumna beneficiaria de la Beca Benito Juárez, Catherine Nicole Macías Rodríguez, aseguró que las Becas para el Bienestar no son solo una ayuda económica, sino que también representan una oportunidad para continuar con sus estudios ya que cuando se invierte en educación se invierte en los sueños de los jóvenes y en el futuro del país.

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