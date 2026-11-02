Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a Acapulco tras concluir el Crucero de Instrucción Pacífico Norte 2026

La embarcación concluyó una travesía de más de tres meses por el Pacífico Norte.

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc regresó este 2 de noviembre al puerto de Acapulco, Guerrero, tras concluir el Crucero de Instrucción Pacífico Norte 2026, una travesía de más de tres meses que permitió a los guardiamarinas de la generación 2025 fortalecer su formación naval.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que la embarcación, conocida como el “Embajador y Caballero de los Mares”, inició su recorrido el pasado 15 de julio y visitó los puertos de Honolulu, Hawái; Seward, Alaska; Victoria, Canadá; así como San Francisco y San Diego, en California, Estados Unidos.

Autoridades navales encabezaron la ceremonia de bienvenida al buque escuela Cuauhtémoc en Acapulco. ı Foto: Semar

El itinerario original tuvo modificaciones debido a las condiciones meteorológicas propias de la temporada de huracanes en el océano Pacífico. Por razones de seguridad para la tripulación, el periodo de instrucción concluyó en el puerto de Ensenada, Baja California.

Posteriormente, el velero navegó hacia Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, para participar en la conmemoración del 499 aniversario de la expedición marítima encabezada por Álvaro de Saavedra Cerón, considerada una de las primeras grandes travesías transpacíficas de la historia.

La ceremonia de recepción en Acapulco fue encabezada por el almirante Martín Enrique Barney Montalvo, comandante de la Octava Región Naval. Durante el acto, el comandante del buque, capitán de navío José Díaz Castillo, declaró formalmente concluido el crucero.

“Al término de la maniobra de atraque, se da por concluido con éxito el Crucero de Instrucción Pacífico Norte 2026”, expresó Díaz Castillo. También señaló que la travesía permitió fortalecer los conocimientos náuticos de los guardiamarinas y las relaciones diplomáticas con otros países, fuerzas navales y autoridades civiles y militares.

El buque escuela Cuauhtémoc regresó a su puerto base en Acapulco. ı Foto: Semar

Por su parte, Barney Montalvo reconoció el desempeño de los cadetes y afirmó que cumplieron su misión pese a las condiciones de navegación. “Hoy regresan con la satisfacción del deber cumplido, nuevas experiencias y el orgullo de haber representado a una Institución de profundo arraigo histórico”, manifestó.

La Semar señaló que este tipo de ejercicios forman parte de sus actividades para fortalecer la educación naval, preparar a las futuras generaciones de oficiales y ampliar la presencia de México en el ámbito marítimo internacional.

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