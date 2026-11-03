Repatriación de mexicano fallecido en accidente de tren en España dependerá de su familia: SRE

La repatriación de los restos del mexicano que perdió la vida en el choque de trenes registrado en Toledo, España, dependerá de la decisión de sus familiares, quienes contarán con el apoyo de las autoridades mexicanas para realizar los trámites correspondientes, aseguró el titular se la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez.

Al término de su participación en la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por Santander, el funcionario informó que, de los 12 mexicanos involucrados, 11 presentaron lesiones leves y ya fueron dados de alta, mientras que uno perdió la vida.

“Afortunadamente de 12 de los afectados, 11 solamente tuvieron heridas leves. Ya fueron dados de alta. Estuvimos obviamente muy pendientes a través de nuestra embajada y consulado aquí en España de su recuperación. Hay un caso más en el que trágicamente pues ya fue notificada su familia, fuimos notificados nosotros de que perdió la vida”, señaló.

En el marco de su visita a España con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) participó en la Conferencia Internacional de Banca de Santander 2026.



Allí abordó las oportunidades de crecimiento e inversión en México y destacó la… pic.twitter.com/tdW9DcQYuu — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 3, 2026

El secretario explicó que la representación diplomática mexicana brindó acompañamiento a los familiares durante el proceso de identificación del cuerpo y continuará ofreciendo asistencia para los procedimientos posteriores, de acuerdo con las decisiones que adopten los familiares del connacional fallecido.

Asimismo, al ser cuestionado sobre si los restos serían trasladados a México, sostuvo que todavía corresponde a la familia determinarlo. “Pues corresponderá a la familia tomar esa decisión y contarán con todo nuestro apoyo”, afirmó.

Es importante recordar que el accidente ocurrió el pasado 28 de octubre en la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de las empresas Renfe e Iryo colisionaron, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones.

El siniestro dejó un saldo de 69 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Entre las víctimas se encontraba un mexicano de 45 años, originario de Aguascalientes, cuya muerte fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 2 de noviembre, luego de que las autoridades españolas concluyeran su identificación.

COMUNICADO. "La SRE lamenta el sensible fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España".https://t.co/FRRLIdAFfJ pic.twitter.com/Spec3y0gWI — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 2, 2026

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LMCT