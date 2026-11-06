FGR decomisa tres vehículos con blindaje artesanal en rancho de Jalisco

FGR asegura vehículos con blindaje artesanal, así como otros automotores que sumó a investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tres vehículos con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque durante un cateo en una bodega del municipio de Acatic, Jalisco, como parte de una investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El operativo tuvo su origen en un recorrido de vigilancia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes detectaron varias unidades en un inmueble cercano al rancho Las Mariposas.

Los militares observaron los automotores desde el exterior y notificaron el hallazgo a las autoridades ministeriales.

A partir del Informe Policial Homologado (IPH) que presentaron los efectivos castrenses, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, abrió una carpeta de investigación y solicitó autorización judicial para ingresar a la propiedad.

Una vez que el juez de Control concedió la orden de cateo, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ingresaron a la bodega y localizaron las cinco unidades, tres de ellas con modificaciones de blindaje artesanal.

Se encontraron tres vehículos con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque. ı Foto: FGR

Tras la intervención, las autoridades federales dejaron el inmueble y los automotores bajo resguardo del Ministerio Público, que continuará las diligencias para determinar la posible comisión de delitos relacionados con armas de fuego y explosivos.

La dependencia federal no precisó si durante el operativo hubo personas detenidas ni proporcionó información sobre los propietarios del inmueble o el destino que tenían los vehículos.

Acción de seguridad se ejecutó en bodega en el municipio de Acatic, Jalisco. ı Foto: FGR

FGR también informa sentencia de más de 16 años a dos personas por delitos de migración

En otros comunicados emitidos este mismo día, la FGR informó otras acciones relevantes de seguridad.

En un primer comunicado, informó que se obtuvo sentencia de más de 16 años de prisión en contra de Víctor “N” y Jacobo “N” por el delito de transporte ilegal de migrantes con el agravante de transportar extranjeros menores de edad.

Vehículos fueron integrados a una investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ı Foto: FGR

La pena también incluye delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de metanfetamina.

La FGR detalló que las personas sentenciadas fueron detenidas en 2023, durante un operativo en Apodaca, Nuevo León, en el cual también fueron rescatadas las presuntas víctimas.

Mientras que, en una segunda información, la FGR destacó que presentó a José “N” ante un juez de control, de quien obtuvo su vinculación a proceso por su presunta participación en delito fiscal en la hipótesis de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am