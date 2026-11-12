Pedro Segura buscará por segunda vez la gubernatura de Guerrero; ahora con PAZ

El empresario y excandidato del PT y PVEM Pedro Segura Balladares, quien apenas el año pasado enfrentó un proceso judicial al ser señalado por el delito de delincuencia organizada y un supuesto vínculo con el caso Ayotzinapa, además de enfrentar polémicas por su gusto a los narcocorridos, fue designado como precandidato único del partido PAZ a la gubernatura de Guerrero.

Con motivo del inicio del periodo de precampañas en esta entidad, se formalizó la presentación de Balladares como la apuesta de Hugo Eric Flores para las boletas del próximo año, que será el tercer intento del exlegislador de Morena por prosperar con un instituto político ‘propio’ a nivel nacional, luego de que con el Partido Encuentro Social, en 2018, y el Partido Encuentro Solidario, en 2021, no lo consiguiera.

En una conferencia desde el municipio de Chilpancingo, el empresario refirió que no recibirá recursos del partido, porque no necesitará más que los votos de PAZ y afirmó que no quedará a deber favores a nadie.

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“Yo le dije al partido a Hugo Eric, no le necesito dinero, yo tengo. Yo necesito no más el voto de ustedes. No quiero compromiso con nadie más que con ustedes, porque el que hace el que hace compromiso con muchos queda mal. Queda mal y al rato ya no halla cómo salirse. Yo no, con nadie hago compromiso más que con ustedes… Y no le voy a deber favor a nadie. Corre de mi bolsa todo esto”, declaró.

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Con la presentación de Pedro Segura Balladares como precandidato único a la gubernatura rumbo a 2027, damos un paso importante.



Nuestro presidente nacional, Hugo Eric Flores, fue contundente: ¡Basta de vivir con miedo! Guerrero… pic.twitter.com/AUiXiiT45B — Partido PAZ (@PartidoPAZ_) November 12, 2026

Este proceso será la segunda búsqueda consecutiva del empresario por la gubernatura guerrerense, luego de que en 2021 abanderó al PT y al PVEM por el mismo cargo, debido a que estos dos no acompañaron la candidatura que su aliado, Morena, propuso a Félix Salgado Macedonio. En aquella contienda, apenas obtuvo seis por ciento de los votos.

Durante su discurso, Balladares afirmó que quienes no están de acuerdo con su aspiración gubernamental quieren verlo “muerto o prisionero”.

El dirigente de PAZ, Hugo Eric Flores, dijo que optarán por no presentarse como partido ni de derecha ni de izquierda, sino “derecho”, subrayando que en 2018 apoyó al proyecto político de la 4T y del que hoy se desmarca por considerar que no “cumplió” con sus compromisos.

“Nosotros no tenemos ningún empacho en decir, nosotros apoyamos ese proyecto político presidencial en el 2018 con la aspiración de combatir la pobreza y combatir la corrupción. Y hoy estamos aquí diciendo lo mismo, hay que combatir la pobreza, hay que combatir la marginación y hay que combatir la corrupción, porque ellos no la combatieron”, dijo.

Pidió al precandidato comprometerse con el fortalecimiento a la policía estatal, atender a las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la atención mental contra la violencia en el estado.

Polémicas e investigaciones, antecedentes de Balladares

En agosto de 2025, Pedro Segura Balladares, fue detenido por la Fiscalía General de la República, en Guerrero, con una orden de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada.

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Nuestro presidente nacional, Hugo Eric Flores, presentó a Pedro Segura Balladares como precandidato único de PAZ a la gubernatura rumbo a 2027.



💜 Un momento de emoción y compromiso con las familias guerrerenses,… pic.twitter.com/28megMcThK — Partido PAZ (@PartidoPAZ_) November 13, 2026

En informes extraoficiales se le vinculó como uno de los investigados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de presuntamente sostener relación con la organización delincuencial Guerreros Unidos.

Sin embargo, días después fue puesto en libertad por una jueza en Toluca, Estado de México, al no encontrar suficientes elementos para procesarlo.

En una publicación en redes sociales, el empresario aseguró: “no soy ningún delincuente”.

A inicios de este 2026 volvió a estar en el debate público por su gusto por canciones alusivas al crimen organizado, particularmente por cantar un corrido sobre el abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

“El perro que me ladra le doy un balazo en el hocico y el que me respeta, lo respeto y el evento de anoche no fue homenaje para el ‘Mencho’... Mi trabajo es limpio y a mí me gustan los corridos, y a mí me vale madre, yo canto, yo pongo en mi carro los corridos de Los Tigres del Norte, me gustan los corridos”, dijo en un video que subió a sus redes sociales, ante las críticas recibidas.

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MSL