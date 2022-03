Morena violenta estado de derecho y es un Frankenstein para la democracia: Oposición

Partidos de oposición lamentaron que el Senado de la República aprobó un decreto para que los servidores públicos puedan difundir la consulta de revocación de mandato.

En entrevista con La Razón, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, dijo que Morena y sus aliados son un Frankenstein para la democracia del país, ya que vulneran el estado de derecho y se brincan las leyes y la Constitución cuando les place.

"Es increíble ya que esta ley la aprobó Morena y están yendo contra ella, aparte que es un acto inconstitucional; por ello vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad porque no podemos brincarnos las trancas a capricho. Morena es un Frankenstein de la democracia porque sólo vulnera el estado de derecho". Cecilia Patrón Laviada

La panista dijo que lo más preocupante es que los legisladores no respeten las leyes, cuando deben ser los primeros en hacerlo, ya que son los encargados de realizarlas. "Es alarmante y preocupante, pero lo peor es que a la gente no le importa o lo minimiza porque no saben que en realidad se está violentando la ley , lo que es un precedente que les puede afectar en un futuro", explicó.

Patrón Laviada mencionó que en estos momentos es la revocación de mandato, pero en un futuro pueden ser otros temas ya que lo que busca la Cuarta Transformación es quedarse con el poder por muchos años .

La Razón publicó que a partir de este viernes, los servidores públicos podrán difundir propaganda gubernamental sin preocuparse por la veda por la revocación de mandato, debido a la aprobación de un decreto que fue avalado en el Senado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Decreto aprobado en Senado es "mañoso, burdo y abusivo": Jesús Zambrano

Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseveró que lo aprobado ayer en el Senado de la República es "mañoso, burdo y abusivo" ya que viola la Constitución Mexicana en toda su expresión, lo que crea un precedente peligroso para el país.

"Están manejando las cosas a la manera del capricho presidencial, porque es una violación burda y flagrante de la Constitución; se pasan las leyes por donde quieren, aparte de que acusan al INE de violar las leyes cuando son ellos lo que hacen. Es mañoso y abusivo que hayan aprobado de esa forma la publicidad de servidores públicos". Jesús Zambrano

El perredista dijo que Morena hará todo lo necesario para quedarse en el poder y sacar sus pretensiones, por ello se crea un peligroso precedente que seguramente va a afectar a los mexicanos en muchos temas.

Mientras que el senador del PRI, Ángel García Yáñez, comentó que Morena abusa del poder que tiene, ya que se van a ocupar tres mil 300 millones de pesos para la revocación, cuando el Presidente ha sido elegido para seis años, aparte que la ley se aplica al siguiente mandatario federal y no a él.

"No es para este gobierno, sino para el que viene, aparte que los tres mil 300 millones de pesos nos sirven mejor para medicamentos de niños con cáncer, vacunas, para el campo y demás temas. Tirar ese dinero a la basura es el objetivo, pues buscan promocionarse para 2024". Ángel García Yáñez

El legislador aseguró que el decreto viola la Constitución ya que no respeta la veda electoral, por lo que es mañoso.

KEFS