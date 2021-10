AMLO: En 40 días se atendieron 65 mil hogares y más de 60 mil campesinos damnificados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que en 40 días se logró atender a alrededor de 65 mil hogares damnificados por los huracanes con 35 mil pesos, y cerca de 60 mil campesinos recibieron cuatro mil pesos de apoyo. Además, destacó que se entregan enseres domésticos a la población.

Durante la conferencia matutina, AMLO señaló que con la nueva política de apoyo a damnificados se elabora un censo por vivienda, a partir del cual se entregan los apoyos de manera directa, lo que ha molestado a las organizaciones que antes actuaban como intermediarias.

“Estamos iniciando un método nuevo para atender a damnificados; antes, la Secretaría de Gobernación compraba víveres, enseres, a través del Fonden, pero había mucha corrupción, era un barril sin fondo; estaban esperando que se presentaran inundaciones, temblores, había empresas dedicas a venderle al gobierno a precios elevadísimos, incluidos los sobornos a funcionarios”, apuntó AMLO.

López Obrador subrayó que ahora es completamente distinto, porque ante el riesgo de un huracán se notifica a los posible afectados para que protejan y se trasladen a partes altas con la participación de las Comisiones Nacional del Agua, de protección civil de los tres órdenes de Gobierno y se prepara el Plan Marina y el Plan DN-III para auxiliar y evacuar a la población.

Aseguró que si todavía se utilizara el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los damnificados por los fenómenos meteorológicos todavía estarían a la espera de que se desahoguen los trámites burocráticos para recibir sus apoyos.

El mandatario atribuyó la irrupción violenta de personas en un acto en Huauchinango, Puebla, a probables errores en el censo de damnificados y la molestia de organizaciones que ya no son intermediaras en el reparto de apoyos.

Puede haber errores de que una comunidad no fue censada, pero en general, las organizaciones que recibía despensas, ya no pueden hacerlo y se molestan; no lo hacemos así porque no llegaba a la población