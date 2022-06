AMLO afirma que si legisladores de Va por México rechazan sus iniciativas, que no cobren

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la alianza Va por México que "si no van a legislar" que no cobren, esto, después de que funcionarios del PAN, PRI y PRD indicaron que no aceptarán ninguna reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal.

"Que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, imagínense qué legisladores (...) que ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, nada más que no cobren , que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada, nada de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas", señaló el Presidente.

Asimismo, durante la conferencia de prensa, López obrador expuso a los opositores por la moratoria constitucional que presentó Va por México el pasado 9 de junio, en la que indicaron que en lo que falta de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión no darán aprobación a ninguna iniciativa de reforma constitucional.

Reunión de Morena en el Estado de México

Después del evento mitin que realizó morena en Toluca, Estado de México, del que La Razón dio cuenta con oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador considero que cualquiera de sus correligionarios puede ser un buen candidato, pero en la oposición es donde tienen problemas.

Por ello, insistió en que deberían impulsar candidaturas como la del periodista Carlos Loret, la del cómico Chumel Torres o la ex primera dama, Margarita Zavala e incluso la legisladora Lilly Téllez.

Cabe destacar que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no acudió a la cita en el Estado de México y el Presidente precisó que sí debería ser tomado en consideración.

El zacatecano acudió junto con su hermano, David, gobernador de Zacatecas, a la rotonda de las personas ilustres, para colocar un arreglo floral en la tumba del poeta Ramón López Velarde.

Fue el único de los mencionados como aspirantes serios para ser candidato de Morena a la presidencia de la República.

El presidente evitó pronunciarse sobre el destape del gobernador priísta, Alejandro Murat, y solo dijo confiar en la sabiduría popular que nunca se equivoca.

FBPT