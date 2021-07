AMLO asegura que Guardia Nacional tendrá 50 mil mdp más en su presupuesto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Guardia Nacional contará con un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos para consolidarla con miras a los próximos dos años.

Desde Xalapa, Veracruz, donde estuvo acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, afirmó que los recursos se obtendrán de ingresos adicionales con los que contará la Secretaría de Hacienda, porque señaló que se mantiene una recaudación favorable.

“Hemos convenido en una reciente reunión que la Guardia Nacional va a contar con más presupuesto. Va a disponer de 50 mil millones de pesos adicionales para terminar de consolidar esta institución a finales del 2023”, manifestó.

Destacó que con los recursos adicionales y el reforzamiento de la corporación también se contempla el mantenimiento de las instalaciones y la construcción de unidades habitacionales para las familias de los integrantes de la Guardia Nacional.

Subrayó que es necesario que los miembros de la Guardia Nacional se mantengan incorruptibles y por eso es importante que formen parte de la Secretaría de la Defensa Nacional: “Así, por cierto, funcionan las guardias civiles, los guardias nacionales en otros países”, señaló.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo federal apuntó que presentará al Congreso una reforma constitucional para que la Guardia Nacional dependa directamente de la Defensa Nacional.

“Así va a funcionar la Guardia Nacional para finales del sexenio que me corresponde, porque no queremos que quede adscrita a ninguna Secretaría que no tenga la disciplina ni el profesionalismo”, subrayó.

López Obrador indicó que se debe evitar que se repita lo sucedido con la Policía Federal que se “echó a perder por completo con actos de corrupción, se pudrió”.

Dijo que, por ello, presentará esta propuesta que estará sustentada en los modelos de las guardias civiles y nacionales que funcionan en otros país, para que exista la garantía de que dicha institución prevalezca al servicio del pueblo.

“Así cuando concluya nuestro mandato, cuando el pueblo decida, vamos a estar tranquilos y seguros de que va a ser una institución que se está creando para quedarse durante mucho tiempo. Y que no se va a desviar; que no va a echarse a perder; que va a estar siempre al servicio del pueblo”, remarcó.