AMLO continuará giras de trabajo pese a veda electoral; serán cerradas, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que continuará sus giras por el interior de la República Mexicana pero serán cerradas, ante la veda impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por la realización de la consulta popular para enjuiciar o no a los exmandatarios.

"No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta popular, porque no es fácil separar lo que es informativo de lo que pueda interpretarse como cuestión política. De todas formas nosotros vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema durante todo este tiempo", aseguró AMLO.

En la conferencia de prensa mañanera desde Acapulco, Guerrero, AMLO dijo que pese a la veda por la consulta popular tiene que recorrer el país y seguir "recogiendo los sentimientos de la gente", así como supervisar el avance de obras y programas, por lo cual adelantó que este próximo fin de semana irá a Veracruz, y después al estado de Chihuahua.

"El recorrido sirve para recoger peticiones, demandas, que la gente no se sienta sola, abandonada, que el Gobierno sea itinerante, que el Gobierno de la República no tenga como sede sólo el Palacio Nacional sino que pueda estar en Ayutla, en Metlatónoc, que voy a ir próximamente", explicó AMLO.

López Obrador destacó que independientemente de la veda por la consulta popular y de no hacer actos abiertos, tiene información de lo que pasa en todo el país porque el pueblo se le manifiesta.

"No necesito a los del Cisen, que ya no están; no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México. Además, diariamente nos reunimos de 6 a 7 de la mañana para saber lo que sucede en el país, recibimos personalmente un reporte de todos los delitos que se cometen", mencionó AMLO.

El primer mandatario resaltó también que en las entidades federativas se reúnen todas las mañanas los gabinetes de seguridad y ejemplificó que en Guerrero asiste el gobernador Héctor Astudillo, es de los que tiene más asistencia.

"La mayoría van, son muy pocos los que no acuden. La mayoría asiste todos los días a atender el problema de seguridad, a veces porque tienen otras tareas pero siempre va el secretario de Gobierno. Son 256 reuniones en los últimos tiempos donde ha estado el gobernador Héctor Astudillo, sólo faltó en 38", refirió.