Si AMLO cree que el INE favorece a conservadores "es su opinión": Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, rechazó que este órgano esté en contra o a favor del gobierno o de algún partido político y señaló que si el presidente Andrés Manuel López Obrador cree que están a favor de los conservadores, “ésa es su opinión”.

En el contexto de su visita a Durango, donde firmó un acuerdo de integridad electoral con las autoridades locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de cara a los comicios del 5 junio, enfatizó que durante toda la historia de la autoridad electoral han demostrado que respetan la voluntad ciudadana.

Por ello, al ser cuestionado sobre los señalamientos del titular del Ejecutivo federal respecto a que los consejeros electorales prefieren ser a los conservadores del país, Córdova aseveró:

El consejero presidente del INE enfatizó: “El INE no está en contra ni en favor de gobierno o partido político alguno, simple y sencillamente estamos para garantizar las condiciones de la competencia democrática en las elecciones en los distintos órdenes de gobierno.

Luego de el mandatario federal reprochó, durante su conferencia mañanera, que el INE viola la Constitución al no promover la consulta, Córdova también dejó claro que eso es una falsedad.

“Seré breve: Es falso que el @INEMexico no promueva la participación de la ciudadanía en la Revocación de Mandato”, publicó en sus redes sociales y compartió información del director de Comunicación Social, Rubén Álvarez, quien explicó que el instituto lleva a cabo una intensa campaña de comunicación y difusión de este ejercicio.

“Con hechos he demostrado, y como lo ha demostrado el Instituto Nacional Electoral, que aquí, desde hace ocho años, se respetan, desde que el INE es INE, se respetan los procesos electorales y la voluntad ciudadana. De hecho, en 2018 ganó él (López Obrador), entre otras cosas, a través de un proceso electoral organizado por el INE”, declaró.

En Durango, Córdova también se refirió a la reforma aprobada en San Lázaro sobre la propaganda gubernamental y señaló que es raro que quienes reclamaron esa prohibición como oposición, ahora busquen modificarla.

Es una interpretación que hizo la Cámara de Diputados hasta el momento que no vincula a nadie, tiene que pasar al Senado porque se tiene que seguir el mismo trámite de ley, si el Senado la aprueba y es publicada, habrá que ver cuándo será eso, pero hoy la prohibición está clarísima es la que está en la Constitución y un punto en el futuro va a ser si se puede aplicar retroactivamente o no el cambio de reglas, porque hasta donde yo me quedé cuando se cambian las reglas, las reglas operan en el siguiente partido, no en el juego que está llevándose a cabo