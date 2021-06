AMLO desea pronta recuperación a Felipe Calderón tras contagio de COVID-19

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deseó, de manera sincera, que se recupere el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, tras dar positivo a COVID-19, y lo conminó a que se atienda en lo inmediato porque si se deja pasar más tiempo se puede agravar la salud.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, encabezó la conferencia matutina, el 2 de junio de 2021. Foto: Cuartoscuro.

En conferencia de prensa matutina, AMLO consideró que el caso de Calderón Hinojosa debe ser un ejemplo para atenderse pronto al sentir los primeros síntomas de posible contagio con el virus SARS-CoV-2.

Le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón, de manera sincera, que salga adelante, que se atienda rápido porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien, señaló AMLO.

"El problema es que se deja, así pasaba antes, ahora ya menos, siempre aquí se insistió en los días de atención. Yo lo viví en carne propia, empecé a tener síntomas el sábado en la noche y al día siguiente domingo que me hago la prueba, 24 horas o un poco más, ya tenía yo manchitas en los pulmones", añadió AMLO.

Todavía no termina la pandemia, han disminuido los contagios pero no termina: AMLO

AMLO explicó que si se deja uno más tiempo con el virus se invade el pulmón, entonces hay que atenderse pronto, aunque muchos por la desconfianza dejan de ir al hospital y se quedan en casa, pero cuando se agravan entonces van a destiempo a recibir atención médica.

"Entonces eso que nos sirva a todos porque todavía no termina la pandemia, afortunadamente ha disminuido mucho el número de contagios pero no termina y hay que estar muy atentos, no descuidarnos", puntualizó el mandatario.

ntb