AMLO asegura que México será autosuficiente en gasolinas a partir de 2023

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a partir del año próximo México será autosuficiente y dejará de comprar gasolinas en el extranjero.

Resaltó el compromiso de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, de que la refinería de Dos Bocas se inaugurará el 2 de julio, lo que demostrará que las obras de su gobierno no son una "faramalla".

"Para que los adversarios no vayan a empezar a decir que todo va a ser faramalla, la última refinería que construyeron los neoliberales fue la de Salina Cruz; hace 40 años que no hacían una refinería, porque ellos decidieron vender petróleo crudo y comprar las gasolinas, esa fue la política del periodo neoliberal, es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, ahora es distinto, ahora vamos a procesar toda nuestra materia prima, el año próximo vamos a dejar de comprar nuestra gasolina en el extranjero, vamos a ser autosuficientes".

Al conmemorar el Día del Trabajo en Dos Bocas, Tabasco, dijo que a pesar de que para la operación de la refinería sólo se necesitarán mil de los 35 mil trabajadores que actualmente participan en la construcción, no se quedarán sin trabajo, porque las mismas empresas que participan en este desarrollo requerirán de sus manos para otros proyectos.

López Obrador aseguró que a pesar de la pandemia por COVID-19, la crisis económica mundial y la guerra entre Rusia y Ucrania, México ha demostrado que puede salir adelante, porque cuenta con recursos derivados del combate a la corrupción.

El titular del Ejecutivo federal destacó las obras que ha realizado su gobierno para impulsar el desarrollo en el sureste mexicano después de, dijo, décadas de abandono.

Resaltó que todos los logros alcanzados han sido gracias a inversiones millonarias con presupuesto público y no con deuda, porque con el combate a la corrupción han logrado los ahorros suficientes para mantener la estabilidad del país.

"Con el dinero del pueblo no es deuda, dónde está la clave, cuál es la fórmula, no permitir la robadera, y así el presupuesto rinde, alcanza, si no hay corrupción y si no hay lujos en el Gobierno hay ahorros, se liberan fondos para el desarrollo y así, a pesar de la pandemia y ahora de la guerra de Rusia con Ucrania y del descontrol qué hay con la economía mundial, México va adelante y va a salir adelante y el ejemplo está aquí, en esta refinería y en Tabasco".