AMLO: Feminicidio sigue en aumento, pero incidencia delictiva va a la baja

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que los delitos de feminicidio mantienen un incremento en nuestro país de 14 por ciento, y extorsión 26 por ciento, aun cuando la incidencia delictiva está a la baja en otros rubros desde que asumió la Presidencia en 2018.

Al reiterar que hay gobernabilidad y paz en el país, AMLO destacó que se ha avanzado aun con la complejidad del problema que se heredó de administraciones del pasado donde ya estaban conformados los grupos criminales como los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Pacífico y de Guanajuato.

El mensaje de AMLO comenzó pasadas las 11:00 horas de este jueves. Foto: Especial.

"Los estamos enfrentando, no declarándoles la guerra porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia sino con otros métodos más humanos y más eficaces; estamos atendiendo a los jóvenes, desposeídos, pobres, para que no tengan necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales", sostuvo AMLO.

AMLO explicó que del 1 de diciembre de 2018 a la fecha han disminuido 2 por ciento los homicidios dolosos, 40 por ciento el robo de automóviles, secuestro, 45 por ciento, y robo a casa habitación.

ntb