AMLO llama a evitar sectarismos; pide unidad en programas para necesitados

De gira por Huamantla, Tlaxcala, el Presidente Andrés Manuel López Obrador demandó al gabinete social a evitar sectarismos o fragmentaciones, con el fin de mejorar y articular en unidad los programas sociales en favor de los más necesitados del país.

Informó que pronto convocará a una reunión con todos los coordinadores de los programas de bienestar y el secretario técnico de la Presidencia, Carlos Torres, para definir nuevas estrategias en la distribución de los apoyos sociales que brinda el Gobierno federal.

"Para que no nos sectoricemos mucho, que no haya sectarismo, que 'estos son los Servidores de la Nación, pero estos son los de Becas, pero estos son los adultos mayores, pero estos son los de Fertilizantes'. No, buscar unirnos de abajo hacia arriba todos y ayudarnos, o sea, no sectorizar, no fragmentar sino actuar de manera coordinada, de abajo hacia arriba", subrayó.

Al presidir el acto de evaluación de los Programas de Bienestar en Tlaxcala, pese a la veda electoral por la consulta popular, convocó también a los gobiernos estatales y municipales a mejorar el apoyo en materia social.

López Obrador destacó la presencia de Lorena Cuéllar, gobernadora electa de Tlaxcala, a quien comprometió desde ahora a participar con la mitad del financiamiento al programa de pensiones a personas con discapacidad, el cual pretende ampliar hasta los 64 años.

Detalló que la propuesta es que, "en el caso de Tlaxcala, se pueda aumentar si ustedes aportan la mitad y nosotros la otra mitad ¿cómo lo ves Lorena?", preguntó a la futura gobernadora, quien sólo respondió: "Bien".

En su mensaje ante el gobernador saliente, Marco Antonio Mena, el mandatario resaltó que el gobierno está procurando la liberación de los recursos para el programa "La Escuela es Nuestra", con el objetivo de que todos los planteles estén en buenas condiciones para el regreso a clases, a finales de agosto.

A pesar de la veda electoral por la consulta popular del 1 de agosto para aplicar la ley o no a los expresidentes, el secretario del Bienestar, Javier May presumió cifras del programa de rescate al campo tlaxcalteca, que hasta ahora ha beneficiado a cinco mil personas

A su llegada a las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala número 2, López Obrador escuchó las quejas del grupo "Recuperación de Xicohtzinco" que protestaban con pancartas por el triunfo del abanderado del PRD en Huamantla, Luis Ángel Barroso, el pasado 6 de junio.

En tanto, la activista Yeny Charrez acudió junto con los padres de la docente Daniela Muñoz, quien se encuentra desaparecida desde hace semanas, para solicitar el apoyo del Presidente con el fin de encontrarla.