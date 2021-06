AMLO: La "mañanera" del 7 de junio

Este lunes 7 de junio, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Derrota de Morena en CDMX por “guerra sucia” de medios y la oposición

AMLO adjudicó la derrota de Morena en la Ciudad de México a la “guerra sucia” que lanzó la oposición, así como el bombardeo de los medios de comunicación en contra del proyecto de la Cuarta Transformación.

“Yo siempre lo he advertido, aquí sí ha tenido efecto la campaña de desprestigio, la guerra sucia, todavía antier estaban hablando por teléfono a las casas metiendo miedo, pero todo esto va a superarse con más información, orientación, concientización, más trabajo de organización, se puede”, dijo.

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO admitió que también se dieron otros factores para la derrota de Morena en las alcaldías de la capital, sobre los cuales hay que trabajar como dar apoyos a los más pobres.

“Se tiene que trabajar más con la gente aquí en la Ciudad de México porque sí es un contraste, se gana en Tamaulipas, ya no hablemos de Baja California, Sinaloa, Sonora, en todos lados, el partido que nosotros fundamos gobernaba un estado de los 15 y no sólo gana ese estado otra vez sino se ganan muchos otros y se avanzó”, explicó.

López Obrador explicó que en la CDMX se debe tomar en cuenta que hay más noticias negativas en contra de la 4T, “es donde se resiente más la guerra sucia, se puede leer la revista esta del Reino Unido, The Economist. Aquí está todo, y le ponen la radio y es en contra, en contra”.

En Oaxaca, abundó el Presidente, ganó el movimiento que defiende la transformación, todos los distritos; en Chiapas creo que sólo perdió uno, en Tabasco todos, en Campeche todos, en Veracruz la mayoría, en el Estado de México la mayoría y aquí, por eso es muy interesante el fenómeno.

Ayer se reafirmó el camino a la democracia; no fueron elecciones de Estado

AMLO aplaudió este lunes la realización de las elecciones el día de ayer 6 de junio en México.

“Un agradecimiento a México por la jornada de ayer: se reafirmó el camino a la democracia, eso es fundamental, que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral, por la vía pacífica.

“Ayer se dio un paso importantísimo, es una elección histórica; han habido pocas elecciones como las de ayer. Y digo esto, porque las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos; hubieron desaseos, hubieron intervenciones, injerencias de autoridades locales, pero a diferencia de otros tiempos, no intervino el Estado; no fueron elecciones de Estado como se realizaban durante décadas y siglos en México”, sostuvo AMLO.