AMLO a mexicanos: "Nada de rendirnos, si se caen levántense"; recibe a campeón de UFC

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes al campeón mundial de artes marciales mixtas de la UFC, Brandon Moreno, ante quien dijo que los mexicanos "nada de rendirnos", aunque a veces uno se caiga hay que levantarse y seguir de pie caminando.

En el despacho presidencial de Palacio Nacional, AMLO dijo que el luchador oriundo de Tijuana, Baja California, es un ejemplo para la juventud mexicana porque con esfuerzo salió adelante y una muestra de que no debe haber nada imposible en la vida cuando hay perseverancia, disciplina y voluntad.

AMLO recordó la frase del legendario beisbolista de los Yanquis, Babe Ruth, que decía "no se puede vencer a quien no sabe rendirse".

Por ello, sostuvo, "nada de rendirnos y a veces uno se cae, pero hay que levantarse y a seguir caminando y así es la vida, pero tú eres un ejemplo y nos da mucho gusto recibirte".

En tanto, el peleador de artes marciales coincidió en que es un mensaje "simple pero con mucha fuerza porque la vida no es fácil, es complicada, pero si quieres algo, con mucho esfuerzo, te va a costar, pero si lo quieres vas a poder salir adelante y ese es el mensaje que le quiero transmitir a la gente".

Agregó que quiere demostrar que las artes marciales mixtas es un deporte que puede ser desarrollado en México porque se tiene una gran cultura de deportes de combate sobre todo el boxeo.

"Pero las artes marciales mixtas pueden ser un semillero para el mundo en general, para este deporte y creo que México puede salir adelante en los próximos años", apuntó.

A su vez, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, relató su experiencia cuando procedía a jugar los mundiales con la selección mexicana, pues el que persevera alcanza.

"Yo cuando jugaba los mundiales son güeros, son alemanes, son rusos, pero no los vamos a cargar, es una competencia. Y en la división de él es lo mismo, es uno contra uno, y yo se lo comenté a él, somos mexicanos, somos muy aguerridos y nunca nos damos por vencidos", añadió el exfutbolista del América.

El Presidente López Obrador posó con el cinturón que acredita como campeón de UFC a Brandon Moreno, mientras el gobernador de Morelos bromeó: "Dice que ahorita lo va a empeñar aquí en el Monte de Piedad", provocando las risas.

AMLO ve detenidamente el cinturón del campeón de la UFC. Foto: Especial

Inclusive, AMLO resaltó las cualidades de Blanco Bravo como deportista, tanto en el fútbol como en el basquetbol, pero su defecto es que no "batea bien".

"Cuauhtémoc es deportista no sólo juega al fútbol y lo hace muy bien, sino que también juega basquetbol y mete canastas como si fuese un profesional de ese deporte; lo único que no hace es batear bien, no macanea", comentó.